Ända sedan hälsorelaterade Calo App tillkännagav lanseringen av sin nya metaverse-version, har dess token CALO ökat. Den tillförde nästan en tredjedel till sitt värde idag och överträffar analytikernas förväntningar.

Om du vill veta mer om Calo App, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Calo App, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom CALO är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa CALO med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa CALO just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till SushiSwap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Calo App är en blockkedje-baserad app skapad för att främja hälsa. Den hjälper människor att uppfylla sina mål att träna varje dag, bränna kalorier och delta i utmaningar. Du kan också tjäna pengar på det.

Dess inhemska token CALO har begränsat utbud och är huvudvalutan för Calo-plattformen och ekosystemet. Den kan användas för styrning och för att ta del av utmaningar.

Tokeninnehavare kan satsa CALO för att delta i styrningen genom att rösta, medan företag kan använda CALO för att presentera utmaningar för användarna. De belönas när de genomför en utmaning framgångsrikt.

Användare kan också delta i utmaningar i appen för att tjäna bonustokens och utföra transaktioner på den inhemska marknadsplatsen.

Calo App kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans.

Digital Coin Price gör följande prisförutsägelse för Calo:

