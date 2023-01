De 7 bästa metaverse-spelen att investera i 2023

Metaverse-spel expanderar ständigt och blir allt mer avancerade. Tekniken förbinder spelare med nya intjäningsmöjligheter och nya metoder för att utforska uppslukande landskap online. Detta gör dem till några av de mest eftertraktade investeringsmöjligheterna som finns.

I den här artikeln kommer de allra bästa metaverse-spelen att diskuteras och utvärderas utifrån deras investeringspotential. Vår topp 7 är enligt följande:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Den bästa investeringsmöjligheten av alla metaverse-spel under 2023 är Metacade . Metacade bygger den största arkaden på blockkedjan, och erbjuder en rad olika arkadspel som alla har Play-to-Earn-mekanik. Spelare kan tävla i PvP-turneringar och tjäna ekonomiska belöningar allt eftersom de klättrar uppåt de oändliga nivåerna i dessa klassiska arkadtitlar.

Förutom detta kommer Metacade att bli ett centralt nav för hela GameFi-communityn. Plattformen erbjuder en plats för spelare att träffa andra spelare och upptäcka de senaste trenderna. Spelare kommer också att belönas med MCADE för att de bidrar med användbar information till communityn.

I grund och botten är Metacade en communitydriven plattform. Communityn kan få tillgång till betalda beta-testningsroller, vilket hjälper till att avslöja eventuella buggar och optimera nya spel innan de släpps officiellt. Metacade-användare kan få en unik inblick i spelutvecklingsprocessen och kommer att få en språngbräda för att starta en karriär inom Web3.

Varför ska man köpa MCADE?

Metacade stödjer utvecklingen av metaverse-spel direkt genom sitt Metagrant-program. Metagranter kommer nämligen att delas ut till de mest efterfrågade blockkedjespelen, vilket kan bidra till att öka den övergripande innovationsnivån inom GameFi-sektorn.

MCADE är också helt ny och genererade nyligen investeringar till ett värde på hela $1,12 miljoner under bara tre veckor under dess pre-sale. MCADE:s pris uppgår för närvarande till så lite som $0,01 per token och har potential att klättra till över $1 under 2023, när Metacades plattform är fullt utvecklad.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) är ett spel inriktat mot digitala samlarkort som är byggt på Ethereums blockkedja. Axies är unika virtuella husdjur med olika färdigheter, statistik och bakgrundshistorier. Spelare kan samla dessa djur och göra så att de blir alltmer avancerade i takt med att spelet fortskrider.

Metaverse-spelet Axie Infinity har beskrivits som en kombination av Pokemon och Tamagotchi. Liksom båda dessa spel har Axie Infinity visat sig vara extremt populär bland spelare från hela världen. I oktober 2021 lockade Axie Infinity över 2 miljoner dagliga användare , vilket gör det till en av de mest använda decentraliserade applikationerna (dApps) på blockkedjan.

Axie Infinity var ett av de första spelen som använde NFT:er för att skapa ett blockkedjebaserat spel. Av allt att döma populariserade Axie Infinity GameFi-rörelsen när den lanserades 2018, och AXS har sedan dess blivit en av de främsta kryptovalutorna efter börsvärde.

Varför ska man köpa AXS?

Axie Infinity är ett av de ursprungliga blockkedjespelen och har utvecklats med en unik design. Den så kallade Ronin-bryggan är en av Ethereums sidokedjor byggd specifikt för Axie Infinity för att förbättra spelets kompatibilitet med blockkedjan.

Med tiden förväntas AXS återhämta sig helt från sina rekordlåga marknadsnivåer. Priset på AXS uppgår nämligen för närvarande till $6,31, medan dess rekordnivå ligger på $166. AXS har dock potential att återvända till dessa toppar över tid, vilket gör det till det näst bästa metaverse-spelet att investera i under 2023.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained är ett strategispel online där spelare bland annat byter NFT:er och tävlar mot andra spelare. Metaverse-spelet Gods Unchained använder P2E-mekanik för att leverera ekonomiska belöningar till spelare när de vinner strider och utökar sin arsenal av NFT:er.

Projektet leds av ett erfaret team, inklusive Chris Clay, som är tidigare spelchef på Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained fungerar på ett liknande sätt som MTGA, förutom med de extra fördelarna med självägda digitala tillgångar och integrerade ekonomiska belöningar för spelare.

Gods Unchained har dragit till sig en betydande publik sedan utvecklingen började 2018. Spelet har sålt miljontals handelskort och lanserade en egen kryptovaluta, GODS, i november 2021.

Varför ska man köpa GODS?

Gods Unchained är ett etablerat metaverse-spel med en relativt ny kryptovaluta. GODS lanserades nämligen så sent som i slutet av tjurmarknaden 2021. Det nuvarande priset på $0,1997 återspeglar därmed inte dess värde på bästa sätt.

När den bredare kryptomarknaden återhämtar sig före nästa tjurmarknad kan GODS stiga avsevärt. Tjurmarknader är kända för att producera paraboliska höjningar för nya mynt, och GODS kommer att dra nytta av denna initiala explosion. Dessutom medföljer den extra säkerheten i att det redan är ett flitigt använt metaversspel.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland är ett metaverse-spel som låter användare köpa digitala tomter och bygga unika applikationer och upplevelser. Kryptovalutan MANA används som ett utbytesmedel på Decentralands plattform, vilket ger spelare möjligheten att förvärva LAND, vilket är unika NFT:er som representerar paket med virtuella fastigheter.

Användare kan bygga vad de vill på sin köpta LAND, inklusive konstgallerier, mötesrum och allt annat som fantasin tillåter. Kreationer kan utforskas och kapitaliseras på genom en mängd olika sätt, eftersom användarna har full kontroll över sina tillgångar på Decentralands plattform.

Decentraland driver expansionen av metaverse-spel genom att stödja användargenererat innehåll ( UGC ) som grunden för spelet. Plattformen tillåter vem som helst att köpa och sälja digitala tillgångar i metaverse, vilket minskar tröskeln till digitala fastigheter och främjar en förbättrad användarupplevelse.

Varför ska man köpa MANA?

Till följd av dess unika mekanik kan Decentraland bidra till att användningen av metaverse-teknik ökar. Plattformen kan tjäna både enskilda innehållsskapare och företag som vill skapa virtuella upplevelser. Detta möjliggör helt nya sätt att interagera med andra människor över internet, vilket ser ut att bli allt populärare med tiden.

MANA är för närvarande prissatt till $2,00 och ser undervärderad ut på denna nivå. Experter förutspår betydande vinster för MANA under de kommande åren när metaverse blir mer allmänt antagen, vilket gör detta metaverse-spel till det fjärde bästa att investera i under 2023.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) är en blockkedjebaserad plattform som underlättar utvecklingen av metaverse-spel. Plattformen syftar till att göra skapande, förvaltning och handel med digitala tillgångar i spelet mer tillgängligt. Vem som helst kan enkelt skapa NFT:er på Enjin, eftersom projektet erbjuder en uppsättning verktyg för att göra processen enkel och intuitiv.

Enjin erbjuder också några unika funktioner som är speciellt utvecklade för att förbättra användarupplevelsen i metaverse-spel. ENJ-tokens är till exempel låsta i NFT:er som har skapats på plattformen, vilket tjänar till att ge omedelbar likviditet för spelare. Denna funktion möjliggör omedelbara affärer till en låg kostnad.

Varför ska man köpa ENJ?

GameFi fortsätter att växa i popularitet, och NFT-tekniken är fortfarande grunden för branschen. Enjin kan hjälpa till att optimera användarupplevelsen för många blockkedjespel genom att förbättra transaktionshastigheten och transparensen för NFT:er över många olika blockkedjespel. Detta ger plattformen ett betydande värde i det bredare GameFi-ekosystemet.

ENJ är för närvarande prissatt till $0,247987 – en minskning från sin rekordnivå på $4,82. Enjin Network förväntas utöka sitt ekosystem av spel, och ENJ kommer att dra nytta av hög efterfrågan och ett stigande pris som ett resultat. ENJ är ett topprojekt att investera i, eftersom det direkt stöder tillväxten av metaverse-spel.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandbox låter användare skapa sin alldeles egna digitala värld och utforska ett stort antal spelupplevelser som har skapats av andra spelare. Till skillnad från andra metaverse-spel som fokuserar på strid och aktivt spelande, uppmuntrar The Sandbox spelare att utforska landskapet, berätta historier med vänner och bygga sina egna världar.

The Sandbox fokuserar på UGC och gör byggandet av speltillgångar mer tillgängligt för alla. Användare kan skapa spel med liten eller ingen erfarenhet av programmering, vilket kan bidra till att öka innovationsnivån inom spelutveckling över tid.

Vidare har The Sandbox jämförts med Minecraft på grund av dess fokus på UGC. Minecraft är det mest populära PC-spelet genom tiderna, vilket återspeglar den utbredda efterfrågan på den typ av upplevelse som The Sandbox levererar.

Varför ska man köpa SAND?

SAND är bytesmedlet som tillåter användare att köpa och sälja speltillgångar på plattformen. The Sandbox är ett populärt metaverse-spel som lockade över 2 miljoner aktiva användare under mars 2022, och plattformen förväntas fortsätta växa över tiden.

Från det nuvarande priset på $0,413 förväntas SAND växa avsevärt i värde under de kommande åren. Av denna anledning är det ett av de bästa metaverse-projekten att investera i under 2023.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas är ett futuristiskt metaverse-spel som utspelar sig i rymden. Här används en så kallad Unreal Engine, som hjälper till att leverera filmisk grafik som kan ge spelare en uppslukande upplevelse i en minst sagt häftig 3D-värld. Spelare kan utforska detta universum och ta sig an nya utmaningar, samt bygga hela städer med hjälp av köpta tomter och utbytbara tillgångar.

NFT:er kan köpas, säljas och uppgraderas med hjälp av ATLAS. Utbytbara föremål inkluderar rymdskepp, besättningsmedlemmar, land och andra föremål som kan användas för att förbättra spelupplevelsen. Spelet använder P2E-mekanik för att leverera belöningar med ekonomiskt värde till alla spelare.

Varför ska man köpa ATLAS?

Star Atlas lanserades 2021 och har sedan dess blivit ett stort namn bland metaverse-spel. Plattformen erbjuder en unik upplevelse som tar med spelarna ut i yttre rymden, och erbjuder ett spännande narrativ och avancerad grafik tillsammans med integrerade ekonomiska belöningar.

ATLAS förväntas växa avsevärt i värde från sitt nuvarande pris på $0,00292817. Det är definitivt ett av de bästa metaverse-spelen att titta på under 2023, eftersom en investering på denna prisnivå kan ge stor avkastning över tid.

Metacade: Det bästa metaverse-spelet att investera i 2023

MCADE:s pre-sale sålde slut extremt snabbt under sin beta-fas. Priset på MCADE började på $0,008 och kommer gradvis att öka till $0,02 allt eftersom dess pre-sale fortskrider. Eftersom Metacade har potentialen att bli ett av de största kryptoprojekten som finns under de närmaste åren, kan MCADE:s pre-sale vara den bästa investeringsmöjligheten totalt sett 2023.

