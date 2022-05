DeFi Land lanserar en ny P2E jordbruksrelaterad spelfunktion

DeFi Land, ett flerkedjigt jordbrukssimuleringsspel byggt på Solana för att gamifiera Decentralized Finance (DeFi), har lanserat ett nytt play-to-earn (P2E) jordbruksrelaterat spel.

För tillfället är DeFi Land det tredje största spelet sett till börsvärde och ännu fler funktioner förväntas introduceras idag.

Enligt DeFi Land-teamet kunde plattformen samla in 1,75 miljoner dollar från försäljningen av Non-Fungible Tokens (NFT) när de lanserades tidigare i år.

Normalt sett är DeFi Land ett gratisspel där spelare kan gå med utan startmedel och sträva efter att tjäna XP samt tävla med andra spelare på topplistan för att få månatliga belöningar.

Efter den fullständiga P2E-lanseringen kan användare utföra alla jordbruksrelaterade aktiviteter som jordbruk, skytte och fiske. Teamet lovade också att P2E-spelet kommer att vara tillgängligt för spelare och det kommer också att visa grundläggande jordbrukssimuleringar som Stardew Valley- och Harvest Moon-titlar.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022