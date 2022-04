Dogecoin ökar när Twitter accepterar Elon Musks bud på $44 miljarder

DOGE-kursen hoppade till toppar nära 0,17 dollar, medan Twitter-aktien också steg 5,6% högre till 51,70 dollar.

Dogecoin (DOGE) steg med mer än 25% måndagen den 25 april efter att dess största fan av Teslas vd Elon Musk, förvärvade Twitter (TWTR).

DOGE, som har ökat av tidigare Musk-relaterade nyheter, har skjutit i höjden till intradagshöjder nära $0,17. Det bästa meme-myntets uppsving kom efter en dagslång-retning, med investerares sentiment kring myntet som toppade efter att Musk nått en överenskommelse med Twitter-styrelsen om köpet.

Även om kryptovalutan fortfarande är långt borta från sin rekordnivå på $0,73 som nåddes i maj 2021, kan reaktionen på dagens nyheter bara vara bland många som kommer.

I skrivande stund handlades DOGE/USD runt $0,16, cirka 15% upp under de senaste 24 timmarna efter att ha minskat några av intradagsvinsterna.

På måndagen meddelade Twitter i ett pressmeddelande att dess styrelse ”ingått ett definitivt avtal som ska förvärvas av en enhet som är helägd av Elon Musk.”

Enligt tillkännagivandet översätts förvärvet till 54,20 dollar per aktie till ett värde av 44 miljarder dollar. Till detta pris får Twitter-aktieägarna en premie på 38% på företagets akties stängningskurs den 1 april 2022, en dag innan Teslas vd avslöjade en andel på 9% i Twitter.

Musk säger att han kommer att säkerställa att Twitter blir ”grunden” för yttrandefrihet, bättre än någonsin och fri från spambots. Han kommer att förstärka den med nya funktioner samt försöka autentisera alla människor.

”Twitter har en enorm potential – jag ser fram emot att arbeta med företaget och användargemenskapen för att låsa upp det”, sa han.

Musk hoppas också att han som äger sociala medieföretaget inte trycker bort vissa användare från plattformen.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022