Lionel Messi och Socios har skrivit på ett avtal värt 20 miljoner dollar, där Messi blir Socios globala varumärkesambassadör, rapporterade Reuters. Chiliz, som driver Socios, är upp 21% på nyheterna.

Om du vill veta vad Chiliz är, om den kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa Chiliz, har du kommit till rätt ställe.

Chiliz skapades av en fintech-leverantör med samma namn baserad på Malta. Den ledande digitala valutan för sport driver Socios, en blockkedje-baserad sportunderhållningsplattform, som tillåter användare att engagera sig i varumärkesstyrning.

Socios fantokens är ett exempel. De ger idrottsklubbar och föreningar ett sätt att ansluta till sina fans och öppna upp inkomstströmmar. Fans kan påverka och ta del av klubbrelaterade beslut genom omröstningar och undersökningar, till exempel uttalanden som bärs på spelarnas armband.

Chiliz kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Analytics Insight informerar om att Chiliz milstolpar i år inte är plattformens slutmål och fans kan förvänta sig mycket mer framsteg och tekniska uppdateringar.

De förutspår att Chiliz sannolikt kommer att nå $0,75 år 2024 om de kommande två åren blir som planerat. Den kommer inte att sjunka under $0,35.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022