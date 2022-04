Du kan nu köpa LINA, som ökade över 50%: här är var

LINA är tokenen för Linear Finance-protokollet, som beskriver sig själva som det första kors-kedjekompatibla, delta-ett-tillgångsprotokollet för att handla likvida tillgångar sömlöst.

Protokollets team uppnådde många betydande milstolpar nyligen och LINA ökade med mer än 50% som ett resultat.

Den här korta guiden har allt du behöver veta om Linear Network och dess mynt, inklusive om och var du kan köpa LINA om du väljer att göra det.

Eftersom LINA är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa LINA med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa LINA just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Linear Network kan skapa syntetiska tillgångar med obegränsad likviditet. Projektet öppnar traditionella tillgångar som råvaror, valuta, marknadsindex och andra tematiska sektorer för användare av kryptovaluta genom att stödja skapandet av syntetiska tillgångstokens.

Protokollet består av olika produkter som Linear.Buildr, en DApp som används för att hantera tokens med hjälp av Linear (LINA) och andra som säkerhet. Börsen är speciellt skapad för att möjliggöra handel med en mängd olika tokens med snabba bekräftelsetider och robust säkerhet.

LINA är en ERC-20-token byggd på Ethereum-nätverket vars huvudsakliga syfte är gemenskapsstyrning av protokollet. Alla tokeninnehavare har tillgång till Linear DAO, vilket gör att de kan rösta på olika initiativ och förslag.

LINA kan definitivt vara värt att investera i om din timing är rätt. Tyvärr är detta ofta omöjligt att veta i förväg. Alla investeringsbeslut bör ta hänsyn till din risktolerans. Ta inte några prisprognoser för nominellt värde.

Uptobrain citerar experter som säger att LINA kommer att fortsätta stiga. Den är för närvarande värd cirka 3 cent, men experter förutspår att den kommer att ha nått cirka $0,23 i slutet av 2024.

#LINA $LINA just found it from god knows when 🙂 pic.twitter.com/zQ2Q1inv8p

— Hazelnut (@Hazelnutiscool) April 19, 2022