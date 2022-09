ETH-priset faller efter sammanslagningen: här kan du köpa Ethereum

Den efterlängtade sammanslagningsuppgraderingen av Ethereum-nätverket slutfördes framgångsrikt tidigt på torsdagen den 15 september 2022. Tidpunkten överensstämde med tidigare förutsägelser från Ethereum-utvecklare beroende på Ethereum-hashraten.

Merge-uppgraderingen skapar ett mer energieffektivt blockkedjenätverk eftersom Ethereum sedan dess har gått från att vara ett proof-of-work (PoW) blockkedje-nätverk till ett proof-of-stake-nätverk (PoS). Priset på Ether (ETH) föll dock kraftigt efter sammanslagningen och under de tidiga timmarna av fredagen handlades den för $1 474,20, en nedgång på cirka 7,93% från torsdagens prisnivå.

Ändå förväntar sig analytiker att priset kommer att stiga under de kommande dagarna när investerare löser upp säkringar som de hade köpt förutseende problem i utrullningen. Hittills har inga problem rapporterats med sammanslagningen; något som sannolikt kommer att trigga förtroende hos investerare och eventuellt driva upp priserna.

Enligt Jon Charbonneau, en forskare vid kryptoforskningsföretaget Delphi Digital, markerar sammanslagningen den ”största händelsen inom krypto sedan skapandet av Bitcoin och Ethereum. Förutsatt att allt förblir bra, kommer uppmärksamheten att riktas mot framtida Ethereum-uppgraderingar.”

För att hjälpa investerare och handlare att köpa Ethereum-tokenen efter sammanslagningen, har Coinjournal förberett denna korta guide om de bästa ställena att köpa Ethereum.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp ETH med eToro idag!

Bitstamp är en ledande kryptovalutabörs som erbjuder handel med fiatvalutor och populära kryptovalutor. Bitstamp är ett fullt reglerat företag som erbjuder användarna ett intuitivt gränssnitt, en hög grad av säkerhet för dina digitala tillgångar, utmärkt kundsupport och flera uttagsmetoder.

Köp ETH med Bitstamp idag!

Ethereum var det andra blockkedje-nätverket som utvecklades efter Bitcoin, som var den första blockkedjan som utvecklades. Dess inhemska token/kryptovaluta Ether (ETH) är den näst största kryptovalutan efter börsvärde.

Vid lanseringen designades både Bitcoin och Ethereum för att använda en PoW-konsensusmekanism för att bekräfta transaktioner inom nätverken.

Emellertid har PoW-mekanismen visat sig förbruka mycket energi, vilket har en negativ inverkan på miljön. Ethereum har börjat gå över till en PoS-mekanism som är mindre involverande, mindre energikrävande och mer effektiv än PoW.

Ethereum slutförde framgångsrikt migreringen till ett PoS-system genom Merge Upgrade torsdagen den 15 september.

Efter Ethereums sammanslagning pågår en ny annonskampanj riktad mot Bitcoins energianvändning på grund av dess proof-of-work (PoW) konsensusmekanism.

Anta att du vill investera i en populär kryptovaluta som förväntas stiga avsevärt under de kommande dagarna. I så fall kan ETH vara ett bra val, särskilt efter den lyckade Merge-uppgraderingen.

Dock är kryptovalutamarknaden extremt volatil och du bör investera försiktigt.

Trots prisfallet efter sammanslagningen, förväntar sig analytiker att priset på Ethereum kommer att stiga över $2 000 under de kommande dagarna när investerare avvecklar sina säkringspositioner eftersom det för närvarande inte finns några problem registrerade efter sammanslagningsuppgraderingen.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022