Förlorade 100 BTC från bluffbörsen QuadrigaCX flyttas plötsligt

Viktiga takeaways

QuadrigaCX ansökte om konkurs 2019 efter att dess VD Gerald Cotten dog under mystiska och plötsliga omständigheter

Cotten påstods vara den enda som hade tillgång till kalla plånböcker som innehöll pengar

Cotten avslöjades senare för att ha lurat kunder, med QuadrigaCX en Ponzi-scheme

Över 100 BTC överfördes av misstag till en plånbok 2019 efter konkursansökan, där konkursförvaltaren EY sa att medlen nu var förlorade eftersom ingen hade tillgång till den

I helgen vaknade plånböckerna igen, med pengar överförda till en kryptoblandningstjänst

Sovande Bitcoinplånböcker som tillhör kontroversiella börser (nej, inte den) QuadrigaCX vaknade i helgen. Över 100 Bitcoins knutna till den nedlagda börsen flyttade ut ur kalla plånböcker som hittills ansågs vara plånböcker som ingen kunde komma åt.

QuadrigaCX, för alla som inte känner till, är börsen som grundades av Gerald Cotten och ämnet för det fängslande Netflix-dramat ”Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Det var en av de tidiga vanliga börserna, som hanterade över 80% av kanadensisk Bitcoin-volym vid ett tillfälle. Det enda var att allt var en bluff.

Vad hände QuadrigaCX?

De ansökte om konkurs 2019 med nära 200 miljoner dollar i skuld till kunder. Det visade sig senare vara en Ponzi-scheme, där Cotten öppnade konton under alias och krediterade sig själv med fiktiva saldon, som han sedan bytte mot intet ont anande kunder. Han levde ett dubbelliv hela tiden, och börsen var inget annat än en front för en gammaldags Ponzi-scheme.

Ett av de fyra stora företagen Ernest and Young (EY) är konkursförvaltaren och gav ett extra lager av intriger när de rapporterade att företaget av misstag skickade 100 Bitcoins till en plånbok som de inte kunde komma åt.

”Den 6 februari 2019 överförde Quadriga oavsiktligt 103 Bitcoins…till Quadriga kalla plånböcker som företaget för närvarande inte kan komma åt. Monitorn arbetar med ledningen för att hämta denna kryptovaluta från de olika kalla plånböckerna, om möjligt.”

VD dör under mystiska omständigheter

Anledningen till att den här plånboken var otillgänglig är förstås för att VD Cotten dog under mystiska omständigheter när han reste och skapade en miljon konspirationsteorier. Han var tydligen den enda som hade nycklarna till offline-plånböckerna som innehöll krypton, vilket är anledningen till att så många anklagade honom för att ha fejkat sin egen död.

I helgen blev den kalla plånboken som fick dessa 100 BTC 2019 plötsligt aktiv igen. Den skickade 36 BTC från denna plånbok och 33 BTC från denna plånbok, som var två av de största transaktionerna. Men mer än beloppet är destinationen intressant – mynten skickades till blandningstjänsten Wasabi, en kryptoblandningstjänst, som verkar för att fördunkla källan och destinationen för kryptofonder.

Vad betyder det?

Så, är Gerald Cotten vid liv och mår bra och gräver i sina Bitcoin-besparingar?

Magdalena Gronowska, en konkursinspektör och medlem av Quadrigas borgenärskommitté, sa att medlen inte flyttades av EY. Och tidigare rapporter från EY sa att Cotten var den enda som hade tillgång till plånböckerna.

Ärligt talat, ingen vet. Detta är bara ytterligare ett lager av mystik i en berättelse som redan var så bisarr, förvirrande och skum som den kunde vara. Det enda vi vet med säkerhet är att Gerald Cotten var en bedrägare och QuadrigaCX var en bluff, och nu flyttas mynt som förmodligen bara han hade kontroll över – som antogs förlorade, med tanke på att han gick bort – igen.

Så antingen lever Cotten eller så har någon annan tillgång till dessa plånböcker. Men om skådespelaren var legitim, låt mig fråga dig detta: varför skickar de pengarna till en blandningstjänst?