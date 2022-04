Här är varför Dogecoins pris stigit de senaste tre veckorna

Priset på Dogecoin har stigit med mer än 36% under de senaste tre veckorna. Den 13 mars handlades DOGE till $0,1116 jämfört med dagens pris på $0,1525.

Den hausseartade trenden har fortsatt in i denna vecka. Mememyntet började veckan med en ökning på 2% under de tidiga timmarna på måndagsmorgonen innan det drog sig något tillbaka under resten av dagen. Idag, på tisdagen, hade dess pris registrerat en 5,67% uppgång i skrivande stund.

I den här artikeln ska vi fokusera på varför Dogecoin-priset stiger.

Dogecoin har varit i rampljuset av en mängd olika anledningar. En av dem sticker dock ut och det är dess koppling till SpaceX och Teslas grundare, Elon Musk. Musk har varit en stor förkämpe för meme-myntet och ett av hans företag, Tesla, accepterar nu $DOGE som betalning för sina varor.

Igår, måndagen den 4 april 2022, köpte Elon Musk 73 486 938 Twitter-aktier värda cirka 3 miljarder dollar vilket gjorde honom till den största Twitter-aktieägaren.

Innan flytten hade Musk kritiserat Twitter för transparens och yttrandefrihetsfrågor.

