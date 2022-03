Enligt en Bloomberg-rapport som släpptes i fredags gjorde hedgefonden Fir Tree Capital Management, som har 4 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning, en stor kortsatsning mot Tether (USDT), det stablecoin som är knutet till den amerikanska dollarn.

En-till-en-backning

Med ett börsvärde på 80 miljarder dollar är Tether världens tredje största kryptovaluta, bara efter Bitcoin och Ethereum. Företaget har länge varit under anklagelser om att reserver till ett värde av 80 miljarder dollar inte hålls för att stödja kryptovalutan en-till-en, en fråga som företaget upprepade gånger har försökt reda ut, men en som inte kommer att försvinna.

Faktum är att jag intervjuade Tethers CTO Paolo Ardoino förra veckan efter tillkännagivandet av den schweiziska staden Lugano att Tether skulle accepteras som lagligt betalningsmedel, och frågade honom om staden var orolig över huruvida kryptovalutan var fullt uppbackad:

CoinJournal: Sökte Lugano försäkringar om huruvida Tether stöds till 100%, eller var de nöjda med vad Tether redan har släppt offentligt i frågan?

Paolo Ardoino: Tether och staden Lugano satte sig ner och diskuterade öppet missuppfattningarna om företaget. Tether har offentligt uppgett att de har pågående samtal med tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter och har gjort tappra ansträngningar för att följa alla önskemål om insyn.

Fir Tree Capital Management är fortfarande bland skeptikerna, men Bloombergs rapport hävdar att företaget förväntar sig att få en utbetalning inom 12 månader. Blankningen motiveras främst av Tethers band till kinesiska fastighetsutvecklare, med avslöjanden av Evergrande Groups ekonomi förra året som orsakade oro. Medan de ursprungligen skrämde kryptomarknaderna, kom Tether ut för att bekräfta att Evergrande Groups företagspapper inte fanns med bland de 24 miljarder dollar i högavkastande företagscertifikat som företaget äger. Uppenbarligen är detta ett påstående som Fir Tree inte tror på.

Blankningens struktur

Även om detaljer om strukturen för blankningen inte har offentliggjorts, kan vi spekulera i hur det kan konstrueras. Med tanke på det faktum att Tether är ett stablecoin utan prisvolatilitet (dvs. det handlas alltid till $1), är blankningen okonventionell. Där en kort satsning vanligtvis uppvisar obegränsad nedsida (eftersom den kortade aktien eller det finansiella instrumentet teoretiskt sett inte har någon gräns för uppsidan), är detta annorlunda, eftersom Tether inte kommer att stiga i pris under några omständigheter.

I själva verket är det mer sannolikt att det liknar köpet av en kreditswap (CDS) på en skuldförbindelse, som kom in i mainstream-samvetet mitt under den stora finansiella kraschen förra decenniet (och var föremål för Hollywood-storfilmen The Big Short). Fir Tree betalar sannolikt en fast spread för att satsa mot Tether, och kommer att få en stor utdelning om Tether fallerar (alternativt, om ett fallissemang blir mer troligt i marknadens ögon, skulle spreaden vidgas på kontraktet och Fir Tree skulle kunna lösa in pengar med vinst).

Asymmetrisk utdelning

Därför kommer hedgefondens satsning att ha ett asymmetriskt utbetalningsschema till uppåtsidan. Naturligtvis, om Tether förfaller och de får sin utdelning, kommer kryptovalutamarknaderna sannolikt att implodera. Tethers centralitet i ekosystemet i stort kan inte överskattas – stablecoinet rensar över 50 miljarder dollar av daglig handelsvolym (Apples aktievolym, som jämförelse, är i genomsnitt 98 miljoner dollar i daglig volym under de senaste tre månaderna).

Tether 24H volym 2019-2021, via Statista

Tether-skeptiker är inget nytt, men detta är ett ganska högprofilerat drag av Fir Tree, även om det är en struktur med låg risk och hög belöning. Fonden ska ha börjat shorta Tether i juli förra året, medan Bloomberg också hävdar att Fir Tree överväger att inrätta en separat fond för det enda syftet att korta Tether, om det skulle finnas tillräckligt med kundintresse.

För kryptoinvesterare över hela världens skull är förhoppningen att Tether i själva verket är vad de påstår sig vara – fullt uppbackade. Om inte, kan Christian Bales nästa roll vara som Fir Tree-chef.