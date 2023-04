Investeringar i Metacade skjuter i höjden till $16.35m när tjurrusningen på kryptomarknaden tar fart

Alla som följer kryptomarknaden på mer eller mindre nära håll har kunnat ta del av en mängd spännande nyheter kring krypto under de senaste veckorna, av vilka många hänger ihop med lättade marknadsförhållanden i takt med att en tjurrusning börjar ta fart. Ingenstans har de förbättrade förhållandena märkts av tydligare än i GameFi-sektorn, vars projekt fortsätter att ge imponerande vinster. Många av dem står för de största namnen inom kryptospelande.

Den riktigt goda nyheten för kryptomarknaden är enligt många att den virtuella spelarkaden med fokus på P2E, Metacade (MCADE), överträffar förväntningarna under sin pre-sale. Under den samlades nämligen hela $16.35m in. Många tror att MCADE kommer att stå för fler imponerande prestationer när myntet noteras på de ledande kryptobörserna Uniswap och Bitmart i april 2023.

Metacades omfattande intjäningsmekanik finns det ingen aktör inom GameFi-sektorn som slår, vilket gör den till en av de mest spännande investeringsmöjligheterna nu när tjurmarknaden börjar bli ett faktum.

Allt du behöver veta om MCADE:s notering på kryptobörser

Metacades enormt framgångsrika pre-sale har gjort dess tidiga investerare rikt belönade, och mycket talar för att allt fler människor kommer att få upp ögonen för krypton när den gör sig redo att listas på ledande kryptobörser. MCADE:s IDO (vilket står för Initial DEX Offering) kommer att gå av stapeln denna vecka, då krypton noteras på Uniswap till ett pris på $0.022.

Metacade är en efterlängtad P2E-plattform som kombinerar några av de mest efterfrågade spelen, tillika spelupplevelserna, på blockkedjan med ett omfattande kryptobelöningssystem. Detta erbjuder användare mer eller mindre oslagbara möjligheter att tjäna en passiv inkomst online när de spelar.

Förutom UniSwap-noteringen den 6 april kommer MCADE-token också att noteras på Bitmart i april och MEXC i början av maj. Dessa kommande noteringar skulle kunna leda till en otroligt fin prisutveckling för krypton, vilket hjälper den att cementera sig som en av de bästa investeringarna 2023.

Tidiga investerare i MCADE:s pre-sale fick tag i MCADE-tokens till det riktigt förmånliga priset om $0.008. För varje steg som genomfördes av denna pre-sale höjdes priset, vilket är ett tydligt tecken på hur pass populär den var. Varje omgång av denna pre-sale sålde helt slut, och med tanke på det begränsade myntutbudet och den riktigt spännande projektplanen ser det ut som att MCADE:s pris kommer att utvecklas väldigt bra under de kommande veckorna och månaderna.

Hur högt kommer MCADE:s pris att bli i år?

GameFi-revolutionen fortsätter att göra rubriker på kryptomarknaden nu när tjurrusningen tar fart. Metacade är perfekt positionerat för att till fullo kunna gynnas av detta. Projektet har fångat uppmärksamheten hos experter som tror att MCADE kan leva upp till de högt ställda förväntningarna och stiga mot $1-nivån i slutet av 2023.

Den mångsidiga spelupplevelsen som erbjuds av plattformen ger den en konkurrensfördel gentemot andra GameFi-plattformar, vilka i första hand förlitar sig på en enda titel eller spelupplevelse för att locka fans. Totalt krävs ett marknadsvärde på $2 miljarder för att MCADE:s pris ska uppgå till $1. Det kommer absolut att krävas hårt arbete för att uppnå denna milstolpe, men det är inte många som vågar säga emot denna prognos – det ser helt enkelt för lovande ut!

Denna prispotential drivs av den mängd incitament som finns tillgängliga för att behålla användarna, särskilt utanför den traditionella P2E-sfären. Det leder till att dess omfattande belöningssystem är en stor bidragande faktor till att projektet kontinuerligt kan förbättra användarupplevelsen, vilket sannolikt leder till ökad efterfrågan på MCADE som en nyttokrypto. MCADE kan dessutom användas som styrningsmynt, vilket ger ytterligare värde till det.

Vad är Metacade?

Metacade kommer att revolutionera online-spelande genom att bygga den största P2E-arkaden på blockkedjan och positionera sig som en viktig aktör i den växande GameFi-sektorn. I Metacades ambitiösa whitepaper anges projektets mål kring att bygga den största communityn online av spelentusiaster och kryptofans. Att detta kan vara möjligt är i mångt och mycket tack vare dess innovativa belöningssystem som ger flera möjligheter för användare att få inkomster. Dessa belöningar kommer inte bara genom spelande, utan även via staking och social interaktion med communityn.

Plattformens egen MCADE-token ger investerare en spännande och en potentiellt livsförändrande möjlighet. Detta kan sägas grundas i dess omfattande användbarhet, enastående tokenomik och fasta begränsade utbud, vilket alla är aspekter som kan göra att MCADE:s pris ökar mycket och ökar snabbt.

Hur fungerar MCADE?

MCADE är Metacades ekosystems egen kryptovaluta och är bränslet bakom plattformens många omfattande funktioner. Förutom att fungera som transaktionsmedium genom hela plattformen, driver MCADE belöningssystemet. Att krypton är så pass användbar säkerställer att efterfrågan på tokens kommer att förbli konsekvent, särskilt som en allt större användarbas ansluter sig till plattformen. Att MCADE dessutom bygger på en tokenomik som motverkar inflation ser ut att kunna gynna värdeutvecklingen ytterligare.

Förutom den höga användbarhet som MCADE sitter inne på, driver den också en av plattformens mest attraktiva och innovativa funktioner, Metagrant-programmet. Detta program möjliggör för utvecklare att ansöka om kryptofinansiering för att stödja utvecklingen av nya titlar exklusivt för Metacade. Varje bidrag läggs i en pool med andra konkurrerande spelidéer, varefter alla spelidéer presenteras för MCADE-communityn för omröstning. De titlar som får flest röster går i produktion med hjälp av kryptofinansiering.

Detta system bidrar till att användarna kan behållas tack vare att de hålls engagerade och involverade i plattformens pågående utveckling, samt att spännande nya titlar ständigt lanseras på plattformen.

Är MCADE en bra investering?

När tjurrusningen på kryptomarknaden tar fart och börjar skapa rubriker och få snacket att gå i kryptokretsar, har Metacade ett briljant läge för att fortsätta sin otroliga och spännande resa. Dess nära förestående release på två av de mest välkända kryptobörserna kan vara det första steget av MCADE:s potentiella prisexplosion. Mycket av det kan man tacka plattformens innovativa P2E-ekosystem och imponerande vision om framtiden för kryptospel för.

Metacade har redan etablerat sig som ett bevis på innovationskraften i Web3-eran. Det ser ut att fortsätta så när projektet påbörjar nästa steg av sin spännande resa mot att bli en av de mest lönsamma kryptoinvesteringarna 2023.