Kan ASI:s pre-sale hålla jämna steg med Cosmos prisrally 2023? Allt som investerare behöver veta

Efter en kämpig tid under 2022 kan en långsiktig trendvändning vara runt hörnet på de finansiella marknaderna. En utbredd återhämtning på kryptomarknaden har särskilt fått investerare att hoppfullt rikta blickarna mot Cosmos pris, eftersom ATOM:s prisutveckling på senare tiden har varit något som man verkligen skulle kunna glädjas över. De nya, lättade förhållandena förväntas även, och kanske framför allt, gynna ett nytt projekt.

AltSignals krypto-pre-sale samlade in över $120 000 under de första 24 timmarna, vilket har skapat ett ännu mer hausseartat sentiment inom blockkedjekretsar med fokus på artificiell intelligens. Så, kommer Altsignals att överträffa Cosmos prisutveckling under de kommande åren?

Cosmos pris återhämtar sig när AltSignals får snacket att gå i Web3

Cosmos pris har börjat återhämta sig från en långvarig dipp efter att det tappade 85 % av sitt värde under 2022 års marknadskrasch. ATOM:s pris har nu mer än fördubblats sedan början av 2023, vilket har fått många investerare att förutse en långsiktig trendvändning för blockkedjan.

Medan Cosmos pris fortsätter att klättra, fortsätter AltSignals pre-sale att locka stort intresse. ASI är en spännande ny utveckling av AltSignals-projektet, som konsekvent har delat lönsamma handelssignaler inom sin community sedan 2017.

Efter att ha släppt en branschledande algoritmisk indikator vid namn AltAlgo™, ger sig AltSignals nu in på området blockkedjebaserad artificiell intelligens (AI) . ASI kommer att ge tillgång till nya och förbättrade handelsverktyg, vilka drivs av AI. Detta gör att plattformen positionerar sig som en ledande innovatör i Web3s AI-rörelse.

Vad är Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) är ett mycket skalbart, säkert och interoperabelt blockkedjenätverk. Ekosystemet tillåter utvecklare att bygga och distribuera anpassade decentraliserade applikationer (dApps) som är fria från de begränsningar kopplade till skalbarhet och interoperabilitet som vanligtvis finns i andra blockkedjor.

Cosmos gör det möjligt för utvecklare att utfärda sina egna tokens samt ansluta till andra Cosmos-baserade blockkedjor genom dess Inter Blockchain Communication Protocol (IBC). Detta har lett till ett ekosystem av uppkopplade kedjor som möjliggör enkel överbryggning av tillgångar över olika protokoll. Det i sin tur har lett till en konsekvent hög efterfrågan, som har hjälpt till att hålla ATOM-priset flytande.

Prisprognos för Cosmos: Kan ATOM:s pris nå $20 år 2023?

ATOM:s pris har sett stor volatilitet under de senaste åren, men investerare är fortfarande säkra på att plattformens framtid är ljus. Cosmos pris förväntas återspegla ekosystemets unika och innovativa blockkedjelösning under de kommande åren, vilket har lett till en lovande prisprognos för ATOM.

Prisprognosen för ATOM pekar nämligen på att myntet kan nå $20 före slutet av 2023. Eftersom Cosmos pris påverkas direkt av nätverkets nytta, vilken skulle kunna öka i takt med att fler utvecklare får upp ögonen för dess lösningar, kan långsiktiga investerare se det nuvarande priset på $12 som en lovande ingångsposition.

Vad är AltSignals?

AltSignals har varit en av marknadens mest framgångsrika handelscommunities sedan den först lanserades 2017. Plattformen utnyttjar avancerade algoritmiska verktyg för att leverera signaler med en oöverträffad nivå av noggrannhet. Vissa handlare som använder AltAlgo™ har sett 10x vinster i sin portfölj under 19 av 32 månader som registrerats.

Plattformen lanserar nu en svit av avancerade handelsverktyg för artificiell intelligens som heter ActualizeAI. ActualizeAI är en banbrytande utveckling från projektet, eftersom den är speciellt utformad för att förbättra noggrannheten hos äldre verktyg för att leverera mer lönsamma handelssignaler än någonsin tidigare.

Blockkedjebaserade AI-projekttokens har varit några av de med bäst prestanda 2023, med många inom sektorn som till och med överträffade Cosmos-priset. Framtiden för AI på blockchain ser ljus ut, och AltSignals nya AI-verktygssats gör den nya ASI-token till en mycket eftertraktad investeringsmöjlighet.

Hur fungerar AltSignals?

ASI kan användas för att få tillgång till verktyget ActualizeAI. Detta verktyg kombinerar maskininlärning med naturlig språkbehandling (NLP) för att analysera en rad prisindikatorer och marknadssentiment. Eftersom den drivs av AI kan ActualizeAI överväga stora mängder komplexa data innan den tillhandahåller en tydlig köp- eller säljsignal till sina användare.

Maskininlärningsaspekten av funktionen gör det möjligt för ActualizeAI att kontinuerligt förbättras. AltAlgo™ har redan en imponerande meritlista, så om bara utvecklingen kan fortsätta i samma takt ser det ut som att det knappt finns några gränser för vad som är möjligt för nya och förbättrade ActualizeAI.

Användare kan dessutom få tillgång till ActualizeAI Club genom att köpa ASI-token . Klubben kommer att ge bättre tillgång till ActualizeAI, beta-testmöjligheter av de senaste verktygen som släppts av AltSignals och exklusiva investeringsmöjligheter i Web3-världen. ASI kan också satsas för att tjäna en passiv inkomst, eller tjänas in genom att delta i en mängd nya funktioner som släpps till ActualizeAI Club.

Kan ASI nå $0.50 USD 2023?

ASI förväntas generera stora vinster inom en snar framtid, eftersom dess pre-sale ser ut att locka till sig stort intresse, inte minst från de som är intresserade av plattformens nya utvecklingar. ASI har en deflationär tokenomik, och dess enorma användbarhet inom ActualizeAI Club förväntas leda till en ständigt ökande efterfrågan.

Experter räknar med upp till 20x vinster under 2023, och planen är att ASI:s pre-sale kommer att leda till en höjning av priset på ASI från $0.012 till $0.02274. Detta sker innan krypton släpps på börser och troligen ökar ännu mer. I slutet av året kan ASI vara värd upp till $0.50 per token.

ASI vs ATOM: Vilken krypto är det bästa köpet just nu?

Även om prisprognosen ATOM verkligen ser hausse ut inför framtiden, representerar ASI en växande rörelse inom blockkedjan som kan ta marknaderna med storm under nästa tjurmarknad. Det är därför osannolikt att ATOM:s pris kommer att överträffa AltSignals, vilket är en mycket lovande investeringsmöjlighet under dess pre-sale.

Krypto-pre-sales är det tidigaste investeringsstadiet för nya tokens, varför de ofta ger över 100x avkastning för tidiga deltagare. ASI kommer att stiga i värde varje gång ett steg i dess pre-sale säljs slut, så investerare måste vara snabba med att köpa det senaste AI-drivna projektet till bästa möjliga pris!