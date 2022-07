Krypto-nätfiske-bedrägerier tredubblades jämfört med förra året

Viktiga takeaways

Andelen nätfiskeattacker krypton är ansvarig för har mer än tredubblats till 6,6% 2022

Procentandelen av nätfiskeattacker krypto är ansvarig för är mindre än andra branscher jämfört med det totala marknadsvärdet

Betalningsbranschen drabbades av en ökning med 6,1% av nätfiskebedrägerier jämfört med 2021

Tillsynsmyndigheter kommer att titta på sådana studier eftersom de syftar till att utarbeta lagstiftning för den fortfarande begynnande industrin, men SaaS, sociala medier och betalningsbranscher har alla ett proportionellt högre nätfiskerekord.

Intro

Alla känner någon som har fallit för ett nätfiskebedrägeri. Dessa bedrägerier verkar bli mer och mer utbredda, men jag var nyfiken på att se hur fördelningen mellan branscher är och vilka sektorer som lider mer och mer. Dessutom, med kryptovaluta ofta framhävd som en lekplats för brottslingar och bedrägerier, stödjer siffrorna verkligen denna förförståelse?

Nätfiskeattacker 2021

År 2021 var kryptovaluta ansvarig för endast 2% av nätfiskeattacker, som diagrammet nedan visar. De dominerande branscherna var finansiella tjänster, sociala medier och SaaS/webmail, som tillsammans bidrog till över 68% av attackerna.

Q1 av 2021 är dock länge sedan i kryptovalutans värld. Branschens börsvärde började det kvartalet bara med 800 miljarder dollar (det stängde det när det närmade sig 2 biljoner dollar efter explosiv tillväxt).

Så, hur jämför dessa siffror med ett år på – Q1 av 2022? Marknadsvärdet för krypto var 2,2 biljoner dollar när det gick in i kvartalet (och sedan 2,1 biljoner dollar när man lämnade det, det var faktiskt relativt stabilt – blodbadet började under andra kvartalet). Så med kryptomarknaden mycket större och mer etablerad, eftersom marknadsvärdet var 2,8 gånger större 2022 än vid ingången till 2021, bidrar det till att ge sammanhang till det faktum att nätfiskeattacker i procent ökade mer än 3X från 2% till 6,6% under det senaste året.

Den fullständiga grafen som visar alla branscher är nedan, och visar den uppdaterade positionen för hur kryptovaluta står sig mot andra branscher.

Rörelse jämfört med andra branscher

Ett annat fynd av siffrorna är det faktum att nätfiskeattacker riktade mot betalningsbranschen ökade med 6,1%, trots att branschen inte rörde sig mycket när det gäller den totala storleken.

Detta målar ytterligare sammanhang till tillväxten i kryptosiffran, eftersom sektorn inte är olik betalningar, vilket antyder att detta kanske blir mer av ett mål för nätfiskeattacker. Ändå är det betydligt mer skakande att se betalningsattacker hoppa så kraftigt än flytten inom kryptovaluta, vilket har en mycket verklig anledning att peka på tillväxten i branschens storlek och det faktum att regleringen ännu inte har kommit ikapp.

Storleken på branschsammanhang

Men med storleken på kryptovalutan som nu kommer in över flera branscher i studien måste detta beaktas – marknadens storlek påverkar uppenbarligen hur vanliga nätfiskeattacker är.

Faktum är att SaaS/webmail-industrin har ett betydligt större problem, med 20% av attackerna, men ett uppskattat branschvärde på under 200 miljarder dollar är långt mindre än krypto. Sociala mediers förekomst av attacker förminskar också krypto med ett värde på 200 miljarder dollar men ändå 12,5% av attackerna (och denna siffra var norr om 20% året innan). Även betalningsindustrin jämför sig ogynnsamt med krypto, visar grafen.

Slutsats

För att bedöma vad allt detta innebär, för det första stämmer förändringen från 2% till 6,6% under det senaste året mer eller mindre överens med branschens tillväxt och är att vänta. Dessutom, jämfört med andra branscher, verkar krypto inte vara en avvikare, med mängden attacker jämfört med branschstorleken som är långt mindre än andra som SaaS, sociala medier och betalningar.

Uppgifterna tyder därför på att krypto är något orättvist tjärat med sitt rykte i vilda västern, trots att det fortfarande är ett problem.

Det går inte att komma runt det faktum att utrymmet definitivt har en mörk sida med sig, om bara det är en liten del av all innovation och framsteg som görs någon annanstans. Och det är denna mörka sida som förhoppningsvis kommer att börja tyglas in, och vad tillsynsmyndigheter kommer att ha ögonen på – men när man tittar på siffrorna och jämför med andra branscher är krypto inte ensamt, och det goda väger mycket tyngre än det dåliga.

