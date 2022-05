LimeWire, den nya NFT-marknadsplatsen som kom från den nedlagda populära musikappen i början av 2000-talet, har fått ett stort avtal med Universal Music Group (UMG).

Samarbetet med UMG, en världsledare inom den blomstrande musik- och underhållningssektorn, bidrar till LimeWires stadiga återkomst till rampljuset.

Enligt ett pressmeddelande som släpptes på tisdagen tillåter avtalet med Universal Music företaget att erbjuda sin marknadsplats för digitala samlarobjekt till flera ikoniska skivbolag och vördade artister.

Skivbolag som kan utnyttja LimeWire NFT-marknaden för att öka fansens engagemang via digital musik-NFT och en Web3-upplevelse inkluderar Interscope Records, Virgin Music, Republic Records, Def Jam Recordings, EMI, Capitol Records och Motown Records.

Paul och Julian Zehetmayr, LimeWires med-VD:ar, kommenterade samarbetet och sa att partnerskapet var en ”sann demonstration av den takt i vilken musikindustrin anammar Web3.”

”Vi är glada över att öppna upp LimeWire NFT-ekosystemet för Universal Music Group-artister och fans och kan inte vänta på att se de första kreativa projekten lanseras på marknaden”, tillade de.

