Efter lanseringen av det förbättrade kontraktet kan användare dra tillbaka sitt LUSD, protokollets USD-kopplade stablecoin, från det gamla kontraktet och sätta in det på nytt i det nya för snabbare ombalansering. Liquity skjuter i höjden som ett resultat – den ökade i värde med 36% idag.

Den här artikeln ger information om vad Liquity är, om det är en lönsam investering, och de bästa ställena att köpa Liquity om du bestämmer dig för det.

Eftersom LQTY är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa LQTY med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa LQTY just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Liquity är ett decentraliserat låneprotokoll byggt på Ethereum. Etherinnehavare kan ta lån i form av dess inhemska token LQTY med algoritmiskt justerade inlösen- och låneemissionsavgifter.

Liquity tar ut en engångsupplåningsavgift som bestäms i förskott som en procentandel av det uttagna beloppet. Det kan vara så lågt som 0,5%.

Användare kan låna stablecoinen LUSD räntefritt mot deras ETH som används som säkerhet. De kan alltså få ett ETH-stöttat lån utan några återkommande kostnader.

Liquity har en fördel gentemot andra decentraliserade låneprotokoll genom att den inte tar ut rörlig ränta under lånetiden. Dessa priser kan ändras godtyckligt och oförutsägbart.

Liquity kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Enligt Tech News Leader kommer Liquitys pris nästan att fördubblas på ett år: från för närvarande $3,19 till $6,09. Om 5 år förutspår de att Liquity kommer att vara värt $18,49, och den kommer att handlas för $116,32 om ett decennium.

