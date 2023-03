Marknadens 12 bästa kryptovalutor att investera i nu – vilken krypto bör man köpa idag för bästa avkastningen under 2023 och framåt?

Många investerare är överens om att man just nu har fantastiska möjligheter att göra lönsamma investeringar i kryptovaluta. Ett flertal analytiker pekar på de indikationer som talar för att björnmarknaden nu ligger bakom oss och att kryptomarknaden är på väg mot nästa tjurmarknad.

Att identifiera de bästa projekten att investera i kan dock vara svårt, men det finns hjälp att få! För att fatta välgrundade investeringsbeslut kan man exempelvis ta hjälp av expertanalyser och se hur andra smarta investerare agerar.

Vilka är de bästa kryptovalutorna som ser ut att kunna erbjuda investerare de största vinsterna?

Flera faktorer spelar in när det kommer till vilka kryptovalutaprojekt som kan klassas som de bästa. Det råder dock ingen tvekan om att myntets användbarhet och community är avgörande för starka framtidsutsikter.

Med det i åtanke vill vi här presentera några av de projekt, vars priser experter tror kan komma att utvecklas mycket bra 2023 och därefter:

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

Bitcoin (BTC)

Shiba Inu (SHIB)

Chainlink (LINK)

The Graph (GRT)

Ethereum (ETH)

Dogecoin (DOGE)

Binance Coin (BNB)

Uniswap (UNI)

Cardano (ADA)

Basic Attention Token (BAT)

AltSignals – En pionjär inom handelssignaler

Vad är AltSignals?

Sedan AltSignals lanserades 2017 har plattformen tagit investeringsvärlden med storm. Projektet är ett unikt tillfälle att investera i en pre-sale vars plattform redan har många användare och en väl etablerad produkt. AltSignals är kanske mest känt för sin innovativa funktion AltAlgo™. Denna gör det möjligt för handlare att få ett försprång gentemot konkurrenterna och har hjälpt till att driva de 1 500 signalerna som skickas ut av AltSignals med imponerande resultat.

Projektet tittar nu på nästa steg när det kommer till banbrytande handelssignaler. I dess strävan efter att vara bäst på området har det nu tagit fram ActualizeAI, som är en AI-driven innovation som nästan garanterar sina användare bra resultat.

ASI-token ger i sin tur inte bara innehavare möjligheten till exklusiv tillgång till ActualizeAI, vilket säkerställer en otrolig fördel gentemot deras konkurrenter, utan innehavare kan också bli medlemmar i den privata AI Members Club. Genom denna ges innehavarna tillgång till en rad förmåner och lönsamma pre-sales, före alla andra.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i AltSignals?

AltSignals erbjuder en otrolig uppsida för investerare, som redan har en community med över 50 000 användare som backar projektet. Med tanke på att AltSignals också har ett Trustpilot-betyg på 4.9/5 är det tydligt att vi här har att göra med en uppskattad och högkvalitativ tjänst.

Allt eftersom utvecklingen av projektet fortsätter kan innehavare som kommer in tidigt i ASI:s pre-sale också kamma hem stora vinster, om allt går enligt plan. Att kunna generera såväl investeringsavkastning som avkastning från de lönsamma affärer som AltSignals plattforms handelssignaler kan ge är inte illa.

Vilka är riskerna med att investera i AltSignals?

Investeringar kommer alltid med en risk, likaså till viss del även ASI:s pre-sale. Man vet aldrig hur framtiden ser ut, särskilt på den volatila kryptomarknaden, men det man kan säga är att ASI bör kunna backas upp av sin redan etablerade användarbas.

>>> Du kan delta i AltSignals pre-sale här <<<

Metacade – En imponerande spelarkad

Vad är Metacade?

Metacade är ett innovativt nytt projekt som har ambitiösa planer på att bygga världens största P2E-arkad. Metacades ekosystem gör det möjligt för användare att tjäna belöningar medan de spelar och bidrar på olika sätt till ekosystemet. Alla dessa olika aspekter kan mycket väl gynnas användartillväxt och -behållning över tid.

Många analytiker inom kryptoindustrin menar att det är ett smart strategiskt beslut att låta användare tjäna kryptobelöningar på flera sätt. Det är därmed ingen överraskning att projektets P2E-arkad lätt kan lyftas fram som en potentiell drivkraft för Metacades framgång.

Projektet drar också nytta av att använda Ethereums blockkedja, som betraktas vara säker och pålitlig.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Metacade?

Projektets pre-sale har visat sig vara riktigt populär, då enorma investeringar har flödat in i projektet på kort tid. Det nuvarande priset på MCADE ses av många som en enorm rabatt, ställt till projektets potential. Tidiga investerare kan mycket väl komma att kunna se sina investeringar ge rejäl avkastning, särskilt om projektets planer på att bygga en stor användarbas över tid går i lås. Något som också är värt att nämna är att MCADE:s pre-sale nu befinner sig i slutskedet, så det är sista chansen att köpa myntet innan det listas på börser.

Vilka är riskerna med att investera i Metacade?

Som ett kryptoprojekt verkar Metacade på en mycket volatil marknad, och precis som med andra kryptovalutor bör investerare överväga detta innan de investerar.

>>> Du kan delta i Metacade pre-sale här <<<

Bitcoin – Marknadsledaren

Vad är Bitcoin?

Bitcoin lanserades för mer än ett decennium sedan och har befäst sin position som den mest populära krypton, mycket tack vare en hög nivå av decentralisering och att den anses vara stabil – åtminstone jämfört med många andra kryptovalutor.

Många tror att Bitcoin har potentialen att ersätta fiat-valutor. Den sortens verkliga värde ser ut att krävas för att driva en fortsatt hög tillväxtnivå för originalet bland kryptovalutor.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Bitcoin?

Bitcoins marknadsvärde är mycket högt jämfört med de flesta projekt i stort, och definitivt för en digital valuta, vilket kan medföra en typ av trygghet och stabilitet till investerare. Det är enligt många den bästa krypton att köpa för mer defensiva kryptoinvesterare. Om TradFi-pengar börjar ta sig in i kryptovaluta är Bitcoin den troliga destinationen för en stor del av det, och därför kan BTC:s pris fortfarande öka rejält i framtiden.

Även om Bitcoin inte ersätter fiat-valutor helt, kan det också få en roll som värdebevarare och inflationssäkring i framtiden. BTC ses av många som en långsiktig investering, och det råder ingen tvekan om att användningen av blockkedjeteknik, som Bitcoin mer eller mindre kickstartade, är här för att stanna.

Vilka är riskerna med att investera i Bitcoin?

Kryptovärlden har utvecklats avsevärt sedan lanseringen av Bitcoin. På vissa sätt kan BTC anses inte alltid kunna hänga med i denna utveckling, genom att fortfarande använda sig av den energikrävande konsensusmekanismen arbetsbevis. Dessutom kan dess redan höga marknadsvärde begränsa tillväxtmöjligheterna.

Shiba Inu – En stark community med allt högre användbarhet

Vad är Shiba Inu?

Shiba Inu är ett meme-myntprojekt, starkt inspirerat av Dogecoin, och, som de flesta meme-mynt, hade väldigt låg användbarhet till en början. Projektet har dock lyckats bygga upp en stor och passionerad community, och blickar allt mer mot DeFi. Detta ökar användbarheten av Shiba Inus egen krypto SHIB på nya sätt.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Shiba Inu?

Den entusiasm som finns i SHIB:s community, tillsammans med den stora medvetenhet som råder kring varumärket, betyder att Shiba Inu skulle kunna prestera bra framåt. Särskilt om projektet på ett bra sätt utnyttjar försprånget det kan sägas ha jämfört med mindre kända projekt.

Detta kan innebära att priset på SHIB kan komma att öka en hel del framåt, särskilt när det kan fortsätta att attrahera nya innehavare kopplar till plattformens DeFi-användningsfall, som att tjäna belöningar för att tillhandahålla likviditet på Shiba Swap.

Vilka är riskerna med att investera i Shiba Inu?

Projektets börsvärde är högt, vilket oundvikligen begränsar kryptons potentiella ökningar – det finns helt enkelt ett tak. Eftersom fler kryptotillgångar bygger på övertygande användningsfall kommer många kunna att anse att andra nyttobaserade tokens erbjuder mer valuta för pengarna.

Chainlink – För med sig den fysiska världen till blockkedjan

Vad är Chainlink?

Chainlink tillhandahåller ett brett utbud av Web3-tjänster, som alla bidrar till deras projekts förmåga att föra in data utanför kedjan i smarta kontrakt. Projektet har ett decentraliserat orakelnätverk (DON) som använder ekonomiska incitament för att säkerställa riktigheten i den information som tillhandahålls till användarna. Som ett resultat har det lyckats ingå flest partnerskap av alla kryptoprojekt. Detta vittnar om en hög kvalitet och ett högt förtroende.

Chainlink har också en passionerad community av innehavare som länge har ansett att LINK är den bästa kryptovalutan att investera i. De tror att Chainlinks nästa fokus, interoperabilitet, skulle kunna bidra till att priset på LINK skjuter i höjden – särskilt som allt fler stora företag inser tjänsternas stora värden.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Chainlink?

Många decentraliserade applikationer använder redan Chainlinks tjänster, vilket gör dess egen krypto LINK till en populär kryptotillgång för investerare som fokuserar på användbarhet. LINK är implementerad på Ethereums blockkedja men är kedjeagnostisk, vilket gynnar antagandet av den.

Säker data är ett viktigt krav för många kryptoprojekt, särskilt inom områden som decentraliserad finans. När fler decentraliserade applikationer går online kan vi mycket väl se hur fler och fler smarta kontrakt som behöver tillgång till data genom Chainlink över tid.

Vilka är riskerna med att investera i Chainlink?

Chainlink är redan ett mycket välkänt projekt inom krypto, och även om det kan behålla sin plats som en stark kandidat för bästa krypto att köpa, kan dess redan stora popularitet innebära att fortsatt efterfrågan från nya investerare är begränsad.

The Graph – Indexering av blockkedjedata

Vad är The Graph?

The Graph är ett kryptoprojekt som gör det möjligt för användare att använda blockkedjor för att hantera sina data. Härigenom kan användningsfall som kräver data från blockkedjor möjliggöras, utan att aktören i fråga själv behöver vara värd för dyra noder för varje kedja.

Projektet använder sin egen GRT-token för att stödja olika funktioner i The Graphs ekosystem. Även om nätverket använder blockkedjeteknik, har den också användningsfall som inte i sig behöver vara decentraliserade applikationer inom Web3.

Många investerare ser The Graph som en viktig del av framtiden för Web3, eftersom blockkedjeteknik som plattformen stödjer på innovativa sätt hjälper till att driva flera av Web3:s kärnfunktioner.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i The Graph?

GRT:s värde sjönk avsevärt under kryptovintern, vilken kan innebära att det nu finns fina möjligheter att komma in på förmånliga nivåer. Projektet erbjuder fortfarande en hel del nytta genom att tillåta användare att komma åt mycket data. Antagandet av Web3 ökar sakta men säkert, och The Graph ser väl positionerat ut för att kunna säkra en stor del av datamarknaden allt eftersom åren går och utvecklingen fortsätter.

Vilka är riskerna med att investera i The Graph?

Antagandet av blockkedjeteknik växer, men inte i någon superhög hastighet. Det kommer sannolikt att ta många år innan vi ser det stora skiftet från Web 2.0 till Web 3.0, så även om GRT har många värdefulla funktioner på plats idag, anses det vara en långsiktig investering, men som man givetvis inte med säkerhet kan säga ger vinster i framtiden.

Ethereum – Det ursprungliga lager-1-protokollet

Vad är Ethereum?

Ethereum är kanske mest känt som skaparen av smarta kontrakt och har visat sig oerhört framgångsrikt när det gäller att fånga och behålla en stor del av lager-1-marknaden, som projektet ju själv skapade. Många ser Ethereum som den bästa krypton att köpa just nu på grund av dess dominerande ställning, och med tanke på den otroliga drifttiden som blockkedjan har levererat.

Många kryptotillgångar är baserade på Ethereums blockkedja för att de ska kunna dra nytta av dess rykte om att vara säker och pålitlig. Ethereum anses inte vara en digital valuta i betydelsen den får när man tänker på betalningar, men många kryptoentusiaster inser ändå att Ethereum kan påverka en mängd branscher på olika sätt.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Ethereum?

Ethereums ekosystem är ett mycket populärt val för utvecklare, och detta kan innebära en hög tillväxtprocent under de kommande åren. Under kryptovintern minskade inte entusiasmen för Ethereums nätverk, utan den stod sig stark, och det kan vara ett tecken på den tilltro som finns till ETH. Ethereums The Merge ledde även till en uppgradering till insatsbevis vilket medförde flera fördelar.

Vilka är riskerna med att investera i Ethereum?

Ethereum har haft ett rykte kring sig om att medföra mycket höga transaktionsavgifter, och medan projektet har minskat dessa under det senaste året är det en lång väg kvar innan det kan konkurrera på den fronten med exempelvis Binance Smart Chain.

Dogecoin – Det första meme-myntet

Vad är Dogecoin?

Dogecoin är ett projekt som Billy Markus startade som ett skämt år 2014. Av alla kryptoprojekt har Dogecoin varit ett av de mest imponerande. Utan att egentligen erbjuda särskilt mycket användbarhet, förutom humor, har det tagit sig nära toppen av kryptomarknaden. Detta är mycket tack vare den passionerade communityn.

Det huvudsakliga användningsfallet för Dogecoin är som en alternativ betalningsform – en digital valuta som liknar det huvudsakliga användningsfallet för Bitcoin och LTC (som ofta anses vara silver till Bitcoins guld).

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Dogecoin?

Dogecoin kan sägas vara vara den mest populära krypton att investera i för nykomlingar inom krypto, och detta ger projektet en stor fördel jämfört med mer tekniskt komplexa och “skrämmande” projekt. De bästa kryptoprojekten är de som har störst användarbas, och trots att det är ett meme-mynt utan särskilt mycket inneboende värde kan Dogecoin stoltsera med bra aspekter som låga transaktionsavgifter och att det är otroligt välkänt.

Vilka är riskerna med att investera i Dogecoin?

Dogecoin ser sig själv som en central del av framtiden för pengar, men att det ska kunna hantera det stora antalet globala transaktioner utan någon form av skalningslösning är osannolikt. Det har också ett mycket högt börsvärde, vilket minskar tillväxtpotentialen.

Binance Coin – Ett populärt centraliserat ekosystem

Vad är Binance Coin?

Binance är den största kryptobörsen i världen, och dess handelsvolym är något som en decentraliserad kryptovalutabörs bara kan drömma om. Det Binance erbjuder har dessutom växt avsevärt bortom börsen, då det även erbjuder sin egen blockkedja – Binance Smart Chain.

Binance ger bra stöd till projekt som lanseras på BSC, och många investerare föredrar att backa upp kryptotillgångar som Binance Coin, just med tanke på den support som finns.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Binance Coin?

Binance tillhandahåller en miljö med hög genomströmning och låg avgift för utvecklare. En hel del talar för att plattformen kommer att kunna fortsätta växa framöver. Skulle kedjan fånga upp ett eller två högvolymprojekt som blir mainstream, kan vi absolut se hur priset på projektets egen token BNB öka avsevärt. BNB kan också satsas för att tjäna belöningar, vilket gör det till en av de bästa krypton att köpa.

Vilka är riskerna med att investera i Binance Coin?

Dagarna då man kunde köpa BNB till en enorm rabatt ligger bakom oss, och projektet har nu ett mycket högt börsvärde jämfört med många andra. Detta kan begränsa tillväxtpotentialen framåt. Det möter också tuff konkurrens i Ethereums blockkedja, och om TradFi-börser intar området under de kommande åren kan Binances dominans utmanas.

Uniswap – Ethereums mest populära decentraliserade börs

Vad är Uniswap?

Uniswap är en decentraliserad börs som tillåter användare att handla kryptovaluta på ett förtroendefritt sätt. Plattformen gör det möjligt att handla med en enorm mängd kryptotillgångar och är ett av de tidigaste sätten att skaffa tokens för nya projekt. Detta eftersom den använder smarta kontrakt för att göra affärerna.

Eftersom Uniswap är implementerat på Ethereums blockkedja, drar den nytta av dess konsensusmekanism insatsbevis.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Uniswap?

Uniswaps egen token UNI används för att underlätta affärer. Innehavare av UNI menar att möjligheten att tjäna belöningar genom att tillhandahålla likviditet till plattformen gör att det är bland den bästa krypton som finns. Om vi ser att handeln med projekt med lågt börsvärde ökar kommande år, kan även Uniswap fortsätta att växa under de kommande åren.

Vilka är riskerna med att investera i Uniswap?

När fler och fler traditionella börser blir involverade i krypto är det möjligt att många av dem kommer att använda smarta kontrakt för att försöka ta del av handelsvolymen på marknaden. Uniswap är också utlämnad till Ethereums marknadsandel och har redan ett högt marknadsvärde.

Cardano – Ett alternativt hem för decentraliserade appar

Vad är Cardano?

Cardano är ett annat lager-1-protokoll med insatsbevis som har möjliggjort för många projekt att utvecklas, eftersom de har kunnat byggas på Cardanos populära blockkedja. Cardano kan sägas sticka ut från många blockkedjeplattformar eftersom de har en hängiven följarskara. Det råder dock något av en osäkerhet kring plattformen, grundad i att övriga aktörer inom kryptoindustrin fortfarande tvivlar på om Cardano är så pass tillförlitligt (och har tillräckligt låga gasavgifter) att det kan utmana Ethereums nätverks dominans.

Projektet använder sin egen kryptovaluta ADA för att betala för gasavgifter på transaktioner. Projektet har också gynnats av den exponering det har fått efter att ha kopplats samman med sin frispråkiga grundare Charles Hoskinson.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Cardano?

Cardano har en stor community av utvecklare, som bygger projekt som stöder tillgångar i spelet, verkliga belöningar, virtuella världar och mycket mer. Den hängivna communityn betyder att plattformens momentum sannolikt kommer att hålla i sig, och kanske öka, vilket kan innebära stor avkastning över tid.

Vilka är riskerna med att investera i Cardano?

Huruvida andra krypto erbjuder bättre lager-1-funktionalitet kan diskuteras, men Cardano har kämpat med att lyckas med sina releaser även under björnmarknader. Medan många anser att ADA är bland de bästa krypton att köpa nu, finns det sannolikt andra digitala tillgångar som kan ge högre avkastning, särskilt om de investeras i en hårdvaruplånbok på lång sikt.

Solana – Ett VC-stödt lager-1-protokoll

Vad är Solana?

Solana är ett lager-1-protokoll som använder sin egen krypto SOL för sina avgifter, liknande andra kryptovalutor. SOL-token kan också användas som en styrningstoken. Något som också är värt att nämna är att Solana har bildat partnerskap med många stora företag, vilket kan ses som ett styrkebesked.

Solana backas dessutom upp av en hängiven community med utvecklare. Detta har lett till projekt som tillåter användare att köpa virtuella tomter, få belöningar i mobilspel och handla med andra kryptovalutor. Trots att några centraliserade servrar dominerar nätverket är projektet fortfarande mycket populärt bland blockkedjepurister.

Vilka är anledningarna till att man väljer att investera i Solana?

SOL är en krypto vars prisutveckling har ett nära samband med aktiviteten på nätverket. Det lanseras många pre-sales på plattformen, och intresset dessa drar till sig kan resultera i att plattformens egen krypto SOL kan få ett uppsving. Detta gäller inte minst om ett projekt som lanserats i kedjan fortsätter att vara riktigt framgångsrikt.

Kryptomarknaderna kan vara svåra att förutse, men SOL kan verkligen sägas vara verkligen en digital tillgång som kan ge verklig nytta om användningsfall, som tokenisering, plockas upp på plattformen. Många andra kryptotillgångar på kryptomarknaden är byggda på eller integrerade med Solanas nätverk, vilket ger det ytterligare nytta.

Vilka är riskerna med att investera i Solana?

SOL är ett populärt mynt, och även om många tror att det kan ha en enorm uppåtpotential, har det ett mycket högre marknadsvärde än många andra mynt. SOL finns på alla centraliserade börser och i de flesta investerares kryptoportföljer, vilket gör att vissa andra kan hävda att tillväxtpotentialen är begränsad.

Vilken är den bästa kryptovalutan att köpa just nu?

Vem som helst kan se att det finns många intressanta möjligheter på marknaden för investerare just nu, men det är svårt att inte klassa AltSignals som en av de absolut bästa investeringarna som verkar väl positionerad för en ljus framtid.

Hur lång tid det kommer att ta för krypton att nå sin fulla potential återstår att se. De flesta investerare skulle inte bli förvånade över att kunna se otrolig avkastning redan i år, bara marknaden inser den enorma potentialen.

Vanliga frågor om krypto

Vad är kryptovalutor?

En kryptovaluta är en uppsättning digitala eller virtuella tokens som använder kryptografi för säkerhet och fungerar oberoende av någon central myndighet. De är decentraliserade, vilket innebär att de inte kontrolleras av regeringar eller finansiella institutioner och är vanligtvis baserade på ett peer-to-peer blockkedjenätverk.

Kryptovalutor erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella fiat-valutor, inklusive lägre transaktionsavgifter, snabbare överföringstider och ökad integritet. De ger också större ekonomisk inkludering tack vare sin decentraliserade natur, vilket gör att människor utan tillgång till traditionella banktjänster kan vara en del av den globala ekonomin.

Även om kryptomarknaden har varit extremt volatil och inte är riskfri, har potentialen för betydande avkastning lockat investerare och handlare över hela världen. När kryptovalutor utvecklas och blir mer allmänt accepterade, är de redo att revolutionera hur vi tänker kring pengar och finansiella transaktioner.

Vad är en krypto-pre-sale?

En krypto-pre-sale är en insamling som tillåter investerare att köpa mynt i ett nytt kryptoprojekt innan den officiella lanseringen. Detta görs vanligtvis för att samla in pengar för utveckling, marknadsföring och andra utgifter relaterade till lanseringen av kryptovalutan.

Under en pre-sale säljs mynten vanligtvis till ett rabatterat pris till tidiga investerare. Tanken är att uppmuntra investerare att tidigt investera i projektet, med förväntningen att värdet på mynten kommer att öka i framtiden.

krypto-pre-sale anses ofta vara ett sätt för investerare att komma in på bottennivån i ett lovande projekt, men de kan också vara riskfyllda. Som med alla investeringar finns det ingen garanti för avkastning, och investerare bör göra sin egen analys innan de deltar i en pre-sale.

Vilken krypto kommer att explodera 2023?

Många projekt skulle kunna prestera riktigt bra under 2023. Många analytiker med målet att hitta de bästa kryptovalutorna att köpa återvänder dock till att AltSignals ser ut att erbjuda en fantastisk möjlighet till stor avkastning.

Vilken kryptovaluta bör man köpa idag för vinster på kort sikt?

Den bästa kryptovalutan för kortsiktiga vinster är svår att hitta. Något man dock skulle kunna säga är att AltSignals skulle kunna göra bra ifrån sig både på kort och lång sikt. Detta tack vare sin aktiva användarbas, och det låga marknadsvärdet med stor tillväxtpotential..

Vilken kryptovaluta bör man köpa idag för vinster på lång sikt?

Andra projekt som skulle kunna prestera bra på kryptomarknaden på lång sikt inkluderar sådana som Metacade, eftersom P2E sannolikt kommer att bli den snabbt växande GameFi-marknaden.

Vilken krypto har störst potential totalt sett?

När många investerare tänker på kryptovaluta tänker de på kryptotillgången Bitcoin, men det är viktigt att inte låsa sig vid Bitcoin. Som du har sett på denna lista finns det en mängd intressanta alternativ. Generellt kan sägas att projekt byggda med insatsbevis som konsensusmekanism anses vara kloka investeringar, och ett “lagom” lågt börsvärde anses ofta också vara nödvändigt för stor avkastning.

Vilken är den bästa kryptovalutan att investera i 2023?

Vilken som är den bästa kryptovalutan att köpa 2023 beror lite på ens egen ekonomiska situation – vilken risk har man möjlighet att ta? Generellt kan man dock säga att det ofta är lönsamt att komma in tidigt i projekt. Med det sagt kan AltSignals vara ett bra alternativ.

Finns det ETF:er (börshandlade fonder) med kryptovalutor?

Ja, det finns allt fler ETF:er med kryptovalutor, men jämfört med att investera direkt i någon av de bästa kryptovalutorna kommer ETF:er likt dessa sannolikt att erbjuda mer blygsam avkastning. Men, för mer defensiva investerare kan ETF:er vara ett bra alternativ.

Du kan delta i slutskedet av Metacades här .