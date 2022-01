Kryptomiljardären Mike Novogratz säger att marknaderna nu är i baisseterritorium efter de senaste försäljningarna.

I december förra året sa Galaxy Digitals vd Mike Novogratz att Bitcoin behövde hålla stöd på $42 000-nivån eller riskera ytterligare nedgångar under $40 000. I en hausseartad utsikt för krypto noterade kryptomiljardären att återgången dock skulle innebära en anständig köpmöjlighet för institutionella investerare.

Den här veckan har den bredare kryptomarknaden spårat försäljningstrycket i aktierna, med Bitcoin och Ethereum som båda faller under viktiga stödnivåer.

Enligt Novogratz har de fallande aktierna förvärrat de negativa utsikterna över krypto och nedgången i Nasdaq och andra aktieindex betyder att baissemarknaden är här.

När han kommenterade utsikterna för kryptomarknaden samt försäljningen på Wall Street, noterade han:

“Russel-indexet bröt ett stort stöd och dagens roll-over bekräftade att det är brutet. Detta är nu en baissemarknad. Det finns 1,2 tr av bad equity longs över marknaden. Sälj rallyn. Köp inte dips.”

Tidigare hade han pekat på de retirerande räntorna och den allmänna nedgången på obligationsmarknaden och de förestående räntehöjningarna som stavade dåliga nyheter för Nasdaq och kryptovalutor.

Han uppgav dock att aktiemarknaden och krypton skulle förbli sårbara för ytterligare röta om kurserna gick upp. För honom skulle högre räntor få den 10-åriga statsskuldsräntan att hoppa till 2%, vilket pressade krypto och aktier lägre.

Trots denna prognos tror Galaxy Digital-chefen att kryptovalutor har en chans att studsa från de senaste låga nivåerna. Han noterar att kryptoutrymmet redan har känt smärtan och för närvarande ser ut att vara redo för "visst köptryck."

Men han varnar för att den förväntade uppsidan kanske inte kommer om inte aktiemarknaden stoppar nedgången hittills i år. Om aktierna fortsätter att tanka, förutspår Novogratz en "svår tid". Han tror att ett scenario där aktiemarknaderna sjunker ännu djupare skulle begränsa eventuella rally för krypto.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022