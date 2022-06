MIT Professor tror att DeFi kan minska bankernas makt: Intervju

Jag tycker alltid att det är intressant när människor som är mycket duktiga inom sina respektive områden börjar få huvudet att vända av kryptovaluta. Ett sådant fall är Catherine Tucker , Sloan Distinguished Professor of Management och Professor of Marketing vid MIT Sloan.

Jag kom över hennes utmärkta uppsats , Antitrust and Costless Verification: An Optimistic and a Pessimistic View of the Implikations of Blockchain Technology, som var långt före sin tid, skriven 2018 men fortfarande mycket relevant idag. Faktum är att hon antar att hennes akademiska kamrater vid den tiden trodde att digitala valutor bara var ”en kortlivad succé”.

När jag satt ner för att intervjua Catherine om uppsatsen, liksom förändringar i landskapet sedan uppsatsen skrevs för fyra år sedan, fick jag några svar på några ämnen som jag var nyfiken på.

CoinJournal (CJ): Det var ganska tidigt att skriva akademiska uppsatser om kryptovaluta redan 2018 – hur kom du först in på krypto och bestämde dig för att skriva uppsatsen? Vad var den första reaktionen från dina professionella kamrater?

Catherine Tucker (CT): Som forskare började jag arbeta med frågor om kryptoekonomi redan 2014 när jag var en del av teamet som hjälpte till att driva MIT Bitcoin-experimentet där vi gav $100 i Bitcoin till varje MIT-student.

På den tiden tänkte mina akademiska kamrater på digitala valutor som en kortlivad succé.

CJ: Har dina åsikter om effekten av blockkedje-teknik förändrats sedan 2018?

CT : Nej. Även om jag tror att fler förstår att blockkedjan inte är Bitcoin.

CJ: Skulle du ha förväntat dig redan 2018 att den formella regleringen kring krypto har kommit längre i detta skede, både när det gäller antitrust och andra områden?

CT : Jag tycker att regleringen har varit långsam och baklänges hittills. Jag tror att vi har arbete att göra när vi kommer med lagar som återspeglar kryptons natur snarare än att istället vara lagar som försöker få kryptoteknologier att fungera som tidigare årgångar av teknologier.

CJ: Ett område jag omedelbart tänker på när jag läser din (utmärkta) uppsats är det med centralbanksutgivna digitala valutor (CBDC). Den makt detta skulle ge antingen ett stort företag (säg Apple, Google) eller en regering kan vara enorm – har du några tankar om detta, särskilt ur ett antitrustperspektiv?

CT : Tja, centralbankerna har redan hand om fiat-valutor! Och vi byter ut all marknadsmakt på grund av avvägningar om stabilitet och trovärdighet. Jag tror inte att det här kommer att vara annorlunda här. Jag tror också att på grund av låga byteskostnader är det osannolikt att något tekniskt företag sponsrat kryptovaluta har betydande marknadsmakt i traditionell ekonomisk mening.

CJ: Stora teknikföretag har blivit ännu mer mäktiga under de senaste åren. Tror du fortfarande att blockkedjealternativ teoretiskt sett kan erbjuda mer demokratiska plattformar och påverka växande antitrust, som diskuterades i uppsatsen 2018?

CT : Blockkedjan genom att göra saker mindre fysiska och mer digitala minskar byteskostnaderna som är den traditionella källan till marknadsmakt. Så jag fortsätter att vara optimistisk.

CJ: Du skrev om öppen källkod, och hur det är en nyckelfaktor när det gäller blockkedje-plattformar och antitrust, men tror du att mycket pump-and-dumps eller bedrägerier är ett resultat av enkla kopiera-klistra gafflar av befintliga blockkedjor är så lätt att installera?

CT : Jag tror att krypto som teknikområde har varit ovanligt när det gäller mängden bedrägerier som har funnits. Jag tror att detta är kombinationen av att så mycket investeringar går in, nya oprövade teknologier och att det har varit ovanligt hög avkastning i förhållande till andra sektorer av ekonomin. Denna kombination har tyvärr lett till bedrägerier. Jag tror inte att det nödvändigtvis är en återspegling av hur lätt det är att begå bedrägeri i sig.

CJ: Sedan du skrev den här artikeln exploderade decentraliserad finans (DeFi) på scenen 2020. Kan detta ha stora effekter på potentiella antitruster och den kontroll som så stora institutioner för närvarande har över finansmarknaderna?

CT : Jag är exalterad över decentraliserad finansiering. Om man tänker på det, särskilt i ekonomier utanför USA, tenderar bankverksamheten att vara ovanligt koncentrerad och att det finns stora byteskostnader för att lämna en bank. Decentraliserad finans som rörelse lovar att förändra detta koncentrationsmönster.

CJ: Du skrev i uppsatsen att ”medan marknaden är begynnande och för närvarande inget kryptovaluta- eller blockkedjeprojekt har nått någon meningsfull marknadsmakt, kommer i stor skala några av projekten att ha tillräckligt med marknadsandelar för att påverka priser och konsumenternas välfärd”. Tror du att Bitcoins stora försprång när det gäller inflytande och börsvärde inte utgör meningsfull marknadsmakt, med tanke på dess förmåga att röra marknaderna för alla andra kryptovalutor?

CT : Nej. Jag tror att Bitcoin som en first mover i en sektor där det finns oprövade teknologier har haft en fördel när det gäller att väcka uppmärksamhet. Jag känner inte till några byteskostnader som särskilt skulle innebära att dess stora marknadsandel innebär monopolmakt. Som många handlare vet är det lätt att växla mellan Bitcoin och andra konkurrenter.