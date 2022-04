Institutionella investerare går långsamt in i kryptovalutabranschen genom att förvärva tillgångarna direkt eller investera i kryptofokuserade projekt.

Marieke Flament, VD för NEAR Foundation, tror att ett ökande antal institutioner planerar att investera i kryptovalutor.

Hon nämnde detta under en intervju vid det pågående toppmötet i Paris Blockchain Week. Enligt Flament leder övergången av Web2-företag till Web3 till ett ökat deltagande av institutionella investerare i kryptovalutaområdet. Hon sa;

”Vi ser en mycket stark aptit från institutionella investerare att förstå utrymmet, att förstå var de kan delta.”

Kryptoutrymmet förblir i stort sett oreglerat i olika delar av världen. Flament tror att reglering kommer att spela en stor roll för att bestämma hur involverade institutioner skulle vara i kryptovalutaindustrin,

Flament tillade att en av NEAR Foundations prioriteringar är hur de kan hjälpa till att reglera kryptoekosystemet i spetsen. Hon sa;

”Vi måste bli mer samordnade när det gäller att ha en röst för branschen och i slutändan komma samman med tillsynsmyndigheter.”

Flera länder, inklusive USA, arbetar med att rulla ut policyer för att korrekt reglera den snabbt växande kryptovalutaindustrin.

Decentraliserade autonoma organisationer (DAO) blir allt mer populära inom kryptoekosystemet. Flament påpekade att hon är exalterad över framväxten av DAO och vad de har att erbjuda till kryptovalutautrymmet.

Den decentraliserade karaktären hos DAO är enormt positiv för marknaden, och Flament har för avsikt att locka fler av dem till NEAR-blockkedjan.

NEAR, den inhemska tokenen för Near-blockkedjan, är en av de ledande kryptovalutorna efter börsvärde. Det är den 18:e största kryptovalutan efter börsvärde och en av de snabbast växande.

Vid publiceringstillfället handlas NEAR för $15,69 per mynt, en nedgång med mer än 20% från dess högsta pris någonsin på $20. NEAR har tappat mer än 3% av sitt värde under de senaste 24 timmarna eftersom den bredare kryptomarknaden underpresterar.