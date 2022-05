Tokenen för Petoverse nådde ett rekord den 1 maj och dess annonser gick live på Etherscan, vilket plattformens team ansåg vara ett fantastiskt steg framåt i sin ”non-stop marknadsföringskampanj”.

Sedan dess har PETO tappat en knapp tiondel av sitt värde.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om PETO: vad den är, om den är värd att investera i och de bästa ställena att köpa PETO nu.

Eftersom PETO är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa PETO med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa PETO just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår Binance eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Pancakeswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Petoverse beskriver sig som det första metaverse-projektet för att belöna användare med en decentraliserad finansiell tillgång som har en hållbar modell med fast ränta. Detta görs möjligt genom användningen av PETOs auto-staking-protokoll.

Plattformen korsar gränser genom att integrera metaverse-MMORPG-konceptet med ett verkligt unikt protokoll för automatisk insättning.

Det lovar att betala fast APY var 15:e minut. Användarnas portföljer har potential att växa dramatiskt tack vare det enkla system som plattformen använder: köp, håll, tjäna.

Ingenting kan ersätta att göra din egen forskning. Alla investeringsbeslut du fattar bör baseras på din marknadsexpertis, din inställning till risk och egenskaperna och spridningen av din portfölj. Tänk också på hur du skulle känna om att förlora pengar.

Digital Coin Price är ganska hausse på PETO. De gör följande prognos:

