En ny nedgång för Bitcoin (BTC) kan dock utlösa ytterligare förluster för LTC med tanke på den starka korrelationen mellan deras prisrörelser

Litecoin (LTC) var en av de stora altcoins som drabbades av stora förluster efter Bitcoins flash crash som utlöste omfattande försäljningar på kryptomarknaden.

Den 14:e rankade kryptovalutan sjönk med 18 % på tisdagen och bröt under viktiga stödnivåer. Även med dagens återhämtning är LTC:s pris fortfarande 11 % lägre än sitt öppningsvärde på 24 timmar.

Men tjurarna kommer troligen att driva högre, med mål nära de psykologiska nivåerna 200 dollar och 230 dollar.

Enligt den tekniska analytikern Ali Martinez är LTC fortfarande optimistisk trots den nedgång på 18 % som skedde i tisdags. Enligt analytikern har Litecoin-nätverket registrerat en ökning av nya adresser, vilket tyder på ett inflöde av "nya pengar" när investerare behåller förtroendet för att priset på Litecoin kommer att stiga.

#Litecoin bull run isn't over yet! 🚀

The number of new addresses joining the $LTC network continues making higher highs. Nearly 220K new addresses were created yesterday.

New addresses are a proxy of new money coming into #LTC and could be interpreted as a sign of optimism. pic.twitter.com/aeGjYgER6A

— Ali Martinez (@ali_charts) September 7, 2021