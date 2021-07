BTC, ETH och XTZ har alla återhämtat sig över kritiska stödnivåer, men är fortfarande sårbara för tryck nedåt

Ethereums ETH har korrelerat starkt med BTC under 2021, och den sistnämnda uppgången på torsdagen såg också ETH/USD stiga till över 2 000 dollar.

Den populäre kryptohandlaren Michael van de Poppe föreslår att Bitcoins återtagande av stödet vid 31 000 dollar kan hjälpa den att stiga till 40 000 dollar. Under tiden kan BTC:s uppgång i turbulens få altcoins att hoppa 80 % eller mer på kort sikt.

If we look at the price action of #Bitcoin, we can clearly see and state that we're holding above $31K.

If that sustains, and the market grants a higher low, I think we've found a temporary bottom & we'll test $40K.

This would lead #altcoins to run 80-150% from here. pic.twitter.com/Zrpq8zOJvJ

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 22, 2021