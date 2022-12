Prisprognos för Ethereum Classic: ETC verkar ha stabiliserat sig medan Metacade (MCADE) fortsätter att stiga

Web3 expanderar ständigt och rörelser på kryptomarknaden tenderar att gynna projekt som kan anpassa sig till dess snabbt föränderliga miljö. ETC är ett klassiskt exempel på ett projekt som många investerare har lämnat bakom sig på grund av dess oförmåga att skala upp i samma takt som resten av branschen.

Däremot fortsätter den senaste Ethereum-blockkedjan (ETH) att växa. De två Ethereum-kedjorna har en del likheter, men det finns även några centrala skillnader mellan dem. Det man oavsett kan konstatera är att ETH:s oförmåga att stödja snabbväxande projekt som Metacade gör just Metacade extremt värdefullt.

Vad är Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) är en kryptovaluta som skapades som ett resultat av en fork i Ethereums blockkedja. Till skillnad från Ethereum (ETH) stöder inte Ethereum Classic användningen av smarta kontrakt. Eftersom ETC inte är turingkomplett kan utvecklare inte skapa decentraliserade applikationer (dApps) på Ethereum Classics blockkedja.

Ethereum Classic kallas ofta för ”Ethereums ursprungliga kedja” eftersom den behåller den ursprungliga Ethereum-blockkedjan. Efter Ethereums hard forkl i oktober 2016 låg Ethereum Classic fortfarande online genom noder över hela världen. Detta innebär att kryptoanvändare fortfarande kan göra transaktioner på Ethereum Classic-nätverket, trots att Ethereum Mainnet har rört sig i en annan riktning under de senaste 6 åren.

På senare tid har Ethereum Mainnet övergått från en konsensusmekanism för Proof of Work till Proof of Stake. Detta har minskat kostnaderna som krävs för att stödja nätverksinfrastruktur. Medan ETH nu körs med Proof of Stake, förblir ETC en blockkedja driven med Proof of Work. Resultatet är att Ethereum Classic är långsammare och dyrare att köra, med en blockeringstid på 14 sekunder och höga transaktionsavgifter på grund av dess energikrävande system för mining.

ETC saknar prisaktivitet

Det nuvarande priset för ETC är $25,19. Eftersom Ethereum Classic är den äldsta Ethereum-kedjan och är begränsad av dess oförmåga att stödja dApps, har den mycket lägre transaktionsaktivitet än Ethereum Mainnet. Detta bidrar till att färre personer köper denna token, och ETC-priset är nu en bråkdel av ETH:s pris.

Trots detta uppgår Ethereum Classics marknadsvärde till över 3 miljarder dollar. Kedjans brist på funktionalitet inom Web3-världen innebär dock att den har lägre tillväxtpotential på lång sikt. För utvecklare som vill bygga spännande digitala tjänster med blockkedjeteknik är Ethereum Classic inget alternativ.

Det förväntade resultatet är att nya projekt som bygger på ETH kommer att fortsätta öka i värde värde samtidigt som priset på ETC kan falla ytterligare i framtiden. Det hela handlar om den nytta kedjan ger.

Ett nytt projekt i ETH:s ekosystem med stor tillväxtpotential

Medan prisutvecklingen för ETC lämnar mycket att önska på grund av dess brist på funktionalitet, vill vi introducera en token som fortsätter att imponera; Metacade . Detta projekt är byggd på den senaste Ethereum-blockkedjan och erbjuder stor nytta för kryptoinnehavare som vill få ut det mesta av Web3.

Metacades värde har mer än fördubblats i värde under sin pre-sale, med en avkastning på över 100 % med USD som handelspar. Projektet syftar till att stödja expansionen av GameFi som en central sektor inom blockkedjeteknologi. Det är ett communitydrivet initiativ som belönar användare som bidrar till ekosystemet med dess inhemska token MCADE. Utöver detta finns en mängd andra spännande funktioner på plattformen som väcker stort intresse.

Vad är Metacade?

Metacade är en uppslukande digital värld som siktar på att stödja expansionen av GameFi. Play-to-Earn-projekt revolutionerar spelindustrin, eftersom spelare blir ekonomiskt belönade genom att spela. Detta är en central anledning till att så många förutspår hög tillväxtpotential för GameFi-sektorn under de kommande åren, och Metacade positionerar sig som en maktfaktor.

Stödjer GameFi-utvecklare

Det finns många spännande nya P2E -projekt som är under utveckling och omfattningen på vad som är möjligt i virtual reality-världar utökas hela tiden. När blockkedjetekniken blir allt mer avancerad och världen blir allt mer digital förväntas miljontals människor hoppa in i metaverse för att njuta av de mest populära Play-to-Earn-spelen.

Metacade stödjer denna expansion direkt genom sitt system med Metagrants. Projektet kommer nämligen att finansiera de hetaste nya play-to-earn-projekten med så kallade Metagrants. Detta sker med syftet att driva på den fortsatta tillväxten av GameFi som bransch. För innovativa spelutvecklare som har spännande nya idéer innebär detta bokstavligen riktigt värdefulla möjligheter. I och med Metacades support till GameFi-utvecklare kan ekosystemet bli ett nav för tekniska framsteg.

Belönar play-to-earn-spelare

Utöver att stödja den fortsatta utvecklingen av blockkedjebaserade spel, erbjuder Metacade några unika funktioner till P2E-spelare i sin egen Metaverse-värld. Aktiva medlemmar i Metacades community kan bli belönade och tjäna MCADE tokens. Bidrag som premieras inkluderar att dela tips, tricks och användbar kunskap om hur man optimerar sitt GameFi-spelande.

Spelcommunityn står i centrum för Metacades framtidsplaner. Projektet syftar till att förena inbitna spelare med de bästa play-to-earn-titlarna och därigenom skapa en virtuell värld i vilken användare kan samarbeta och dela sina insikter. Eftersom spelare kan dela sina förslag med spelutvecklare direkt och påverka utvecklares beslut, samt tjäna krypto tokens under tiden, kan man lugnt säga att makten ges tillbaka till communityn.

MCADE vs ETC: vilken token ska man köpa?

Medan priset på Ethereum Classic fortsätter att ligga över $20-strecket, förespråkar investerare projekt som stöder Web3:s ekosystem. Med det sagt är Ethereum Mainnet fortfarande det mest använda nätverket när det kommer till decentraliserade applikationer och många människor är positivt inställda till den långsiktiga framtiden för dApps.

Ett utmärkt exempel på ett projekt med stor potential som byggs på Ethereum är Metacade. Genom att stödja expansionen av GameFi och erbjuda exklusiva fördelar till P2E-spelare i en uppslukande digital värld, är Metacade ett attraktivt alternativ för långsiktiga kryptoinvesterare.

Under Metacades pre-sale har priset på MCADE ökat rejält. Prisökningarna har skett trots suboptimala marknadsförhållanden, vilket är en stark indikation på projektets långsiktiga potential. Däremot fortsätter ETC att växa långsamt, eftersom den senaste Ethereum-blockkedjan erbjuder en avsevärt förbättrad användarupplevelse.

