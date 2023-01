Prisprognos för Shiba Inu (SHIB) – Metacade kan överträffa SHIB under de kommande månaderna

De bästa meme-mynten, som Dogecoin (DOGE) och Shiba Inu, har hyllats för att ha skapat livfulla communityn och genererat rejäl avkastning. På senare tid har de dock fått ta emot en hel del kritik, men trots detta, har båda projekten kunnat klara av björnmarknaden 2022 rätt så bra.

Hur prisutvecklingen kommer att se ut för 2023 råder det delade meningar om, så det är med spänd förväntan investerare tar del av prisprognoser för SHIB med avsikt att komma fram till en slutsats kring kryptons investeringspotential.

Ett som är säkert är dock att många SHIB-investerare dras till ett nytt och spännande projekt, Metacade . Mycket tyder på att detta projekt kan generera mycket högre avkastning än både SHIB och andra kryptoptojekt 2023. I och med de utmaningar som SHIB står inför och Metacades höga potential kommer vi sannolikt att se att fler och fler SHIB-innehavare försöker dra nytta av MCADE:s sannolika övertag över SHIB under kommande månader.

Vad är Metacade?

Metacade är ett innovativt nytt projekt som planerar att förse sina användare med en otrolig och mångsidig Play-to-Earn-arkad (P2E). Genom att utgå från denna unika P2E-arkad, byggd som ett community-nav som sätter spelare först, har Metacade siktet inställt på att omdefiniera GameFi.

Även om P2E-arkaden redan drar till sig mycket uppmärksamhet från smarta investerare som kan se dess potential, stöds Metacades ekosystem av en mängd andra kompletterande funktioner.

Inte minst präglas dess potential av det geniala belöningssystem som finns på plats från start. Genom detta kan användare ta del av belöningar för att de spelar spel och vinner konkurrenskraftiga turneringar på Metacades plattform. Dessutom belönas de om de bidrar till communityn, genom saker som att skriva spelrecensioner. Detta uppmuntrar användare att bidra till projektet. Kort sagt är Metacade och dess planer något av ett strategiskt mästerverk för att säkerställa att projektet kan utvecklas med en enorm fart.

Hur fungerar Metacade?

Projektet använder sin nytto- och styrningskrypto, MCADE, för att driva belöningssystemet och som ett utbytesmedel över plattformen. MCADEs kan också satsas, vilket gör att kryptoinnehavare kan tjäna en passiv inkomst. Belöningarna kommer till och med i stablecoins för att inte öka det cirkulerande utbudet av MCADE och riskera en inflationär valuta.

Metacade har en annan innovativ mekanism som främjar plattformens positiva utveckling — Metagranter. Metagranter kommer att låta spelutvecklare pitcha idéer inom Metacades ekosystemet och sedan kommer MCADE-innehavare att bestämma hur finansieringen ska fördelas. Detta kommer att hjälpa plattformen att generera engagemang och intresse – communityn får helt enkelt bestämma vilka projekt som ska finansieras.

Teamet bakom Metacade har förstått vikten av att projektet blir självförsörjande, så det finns ett antal olika intäktsströmmar inrättade för att stödja projektet på löpande basis. Detta inkluderar annonsering på plattformen, en launchpad för spel och turneringar, för att bara nämna några möjligheter.

Prisprognos för Metacade (MCADE): Mot oändligheten

Metacade har en tydlig strategisk plan som har beaktat alla delar för att säkerställa projektets framgång. I och med att GameFi har bevisat att det är här för att stanna kommer det inte som något överraskning att det är en del av Web3 som kommer att explodera i framtiden. Du borde därför inte bli förvånad över att utsikterna för Metacade är mycket ljusare än för Shiba Inu.

Eftersom MCADE säljs ut snabbt under dess glödheta pre-sale råder det ingen tvekan om att priset på MCADE högst sannolikt kommer att öka rejält under de kommande månaderna. Utvecklingen av GameFi kommer säkerligen att bidra till MCADE:s framfart, så under såväl 2023 som 2025 kan tidiga investerare i MCADE mycket väl kunna se stor avkastning.

Prisprognos för Shiba Inu: Kan det hålla?

En utmaning som meme-mynt står inför är att de förlitar sig mycket på den hype som skapats av communityn och behöver upprätthålla momentum för att fortsätta öka. Även om SHIB tveklöst fortfarande har en stor community med supportrar, gör dess låga nivå av verklig nytta att det är osannolikt att projektet kommer att kunna nå upp till sina hype-nivåer från 2021.

Prisprognosen för Shiba Inu tar hänsyn till detta. SHIB måste först och främst fokusera på att hålla fast vid sitt nuvarande pris, vilket innebär att om SHIB skulle hålla $0,000008 i slutet av 2023, skulle det anses vara ett framgångsrikt år för projektet. Om nyttan i krypton inte ökar avsevärt snart, verkar krypton sannolikt vara på väg mot en långsam nedgång i pris.

Metacade (MCADE) vs Shiba Inu (SHIB): Vilken är den bättre investeringen?

Det råder ingen tvekan om att MCADE representerar en betydande möjlighet för alla investerare, och detta är sannolikt drivkraften bakom det enorma intresset som hittills setts i dess pre-sale.

Även om SHIB kanske kan hänga på ett tag till, bör alla seriösa investerare som letar efter stor avkastning på sin investering hoppa på MCADE:s tåg och lämna Shiba Inu bakom sig. Med detta i åtanke ser det ut som att Metacade med stor sannolikhet kommer att överträffa SHIB under de kommande månaderna.