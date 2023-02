Prisprognoser för de bästa projekten inom metaverse-krypto i februari: Metacade (MCADE) och Decentraland (MANA)

En sak börjar bli säker: äldre speltitlar kommer inte att kunna matcha projekt inom metaverse-krypto i framtiden. Kombinationen av avancerade spelupplevelser med integrerade ekonomiska belöningar är inget annat än revolutionerande och har lett till några hausseartade prisprognoser för topprojekt inom området.

Prisprognoserna för Metacade (MCADE) och Decentraland (MANA) ser riktigt lovande ut för 2023. Frågan är om prisprognoserna för MCADE eller MANA kommer att uppfyllas, eller kanske till och med överträffas?

Några av de bästa investeringsmöjligheterna just nu är projekt fokuserade mot metaverse-spel

Marknadens bästa metaverse-krypton har genererat rejäl avkastning under de senaste åren. Decentraland (MANA) steg över 200 gånger från lanseringsdatumet till sin rekordnivå (ATH) 2021. Nu ser det ut som att en helt ny metaverse-krypto vid namn Metacade , som just nu befinner sig i sitt tidigaste investeringsstadie, är redo att göra ett liknande resa under de kommande åren.

Prisprognosen för MANA börjar se mer hausseartad ut, eftersom den bredare kryptovalutamarknaden börjar återhämta sig från en långsiktig baisseartad trend. Denna björntrend innebär att priset på MANA har sjunkit rejält. MANA har nämligen förlorat 90 % av sitt värde från sin ATH.

Däremot ser Metacade extremt hausseartad ut under de kommande månaderna. MCADE lanserade nyligen sin pre-sale, som har lockat investeringar för över $6m på extremt kort tid.

MCADE ser nu ut att vara mogen för att ge stora vinster då dess pre-sale är genomförd – men hur högt skulle den kunna gå? Kommer det att kunna slå MANA och bli ett av de mest värdefulla metaverse-kryptoprojekten i Web3?

Vad är Decentraland (MANA)?

Decentraland är en stor VR-metaverse som tillåter användare att köpa och sälja digitala fastigheter. Den mark som kan köpas i Decentraland är till fullo möjlig att skräddarsy, vilket innebär att användare kan skapa vilken digital upplevelse de vill inom den virtuella verkligheten.

Decentraland har blivit ett ledande projekt inom metaverse-krypto tack vare sitt fokus på användargenererat innehåll (UGC). Världen har delats in i distrikt, vilket ger alla tillgång till ett stort utbud av olika upplevelser, inklusive spel i Las Vegas-stil, NFT-gallerier och spel för att tjäna pengar.

Prisprognos för Decentraland 2023: Kommer MANA att nå $2?

Prisprognosen för MANA pekar på en trendvändning, åt det positiva hållet, för värdeutvecklingen under de kommande månaderna. Medan MANA har befunnit sig långt under $1-nivån efter ett betydande prisfall, pekar prisprognosen för MANA på att motståndsnivån $2 är ett viktigt prismål för året.

Vad är Metacade (MCADE)?

Metacade planerar att bli den mest spännande spelarkaden på blockkedjan. Det är en kryptoplattform i metaverse som kommer att erbjuda ett växande utbud av spännande Play-to-Earn-möjligher , tillsammans med häftig intjäningsmekanik som kan göra plattformen extremt populär bland Web3-användare.

Ett nyckelmål med Metacade-projektet, som helt och hållet är communitydrivet, är att bli ett livligt, socialt nav för alla spelare och kryptoentusiaster. Det syftar till att belöna lojala innehållsskapare, koppla samman användare med jobbmöjligheter och finansiera framtiden för blockkedjespel direkt under utvecklingen av dem.

Utan tvekan har Metacade en otrolig potential för framtida tillväxt. Som en omfattande kryptoplattform i metaverse som använder blockkedjeteknik, är den väl positionerad för att leverera förbättrade användarupplevelser jämfört med den nuvarande spelindustrin – en sektor i stort behov av omskakande utveckling.

Hur fungerar MCADE?

Metacade kommer att erbjuda spelupplevelser både för skojs skull och för tävling. Användare kommer att kunna spela ensamma, klättra vidare genom nivåer och försöka slå arkadens höga poäng, eller till och med delta i betalda turneringar för chansen att vinna generösa MCADE-priser.

Dessutom har Metacade en avancerad incitamentsstruktur för att skapa ett branschledande nav för GameFi-alfa. Användare kommer att kunna tjäna MCADE-tokens i utbyte mot att de delar med sig av sina insikter, publicerar spelrecensioner och interagerar med andra användare. Innehållsskapare belönas direkt för sina bidrag!

För användare som vill kickstarta en karriär inom Web3 kommer Metacades Work2Earn-funktion att vara en ovärderlig tjänst. Från 2024 och framåt kommer Metacade att införliva en annonsplats för jobb inom kryptobranschen – vilket kommer att ge en rad möjligheter att hitta heltidsjobb inom denna framväxande bransch. Dessförinnan kommer projektet också syfta till att erbjuda deltidsarbete och möjligheter till speltestning där användare kan tjäna en inkomst som betalas i krypto.

Prisprognos för Metacade 2023: Kommer MCADE att nå $1?

Metacades unika uppsättning funktioner gör det till en heltäckande kryptoplattform i metaverse. Den erbjuder en bredare uppsättning tjänster än de allra flesta GameFi -projekt, och detta har fått många att spekulera i att det kan bli en topp 3-metaverse efter börsvärde.

2023 ser alltså ut som året då MCADE börjar ta fart. Metacades plattform kommer då att lanseras för allmänheten, dess pre-sale kommer att slutföras och MCADE kommer att göras tillgänglig på börser. Med det i åtanke skulle MCADE absolut kunna generera 50x vinster och snabbt nå $1-nivå.

Prisprognos för MCADE vs MANA: Vilken kommer att växa mest?

Även om prisprognosen för MANA har varit hausse under de senaste åren, verkar det osannolikt att den kommer att övervinna den förväntade ökningen för MCADE. MANA förutspås generera 4x vinster, medan MCADE förväntas ge minst 50x avkastning.

Över tid skulle Metacade kunna konkurrera med några av de absolut bästa projekten inom metaverse-krypto. För att ta del av denna potentiellt fantastiska resa kan du ta dig till Metacades webbplats och köpa så många MCADE-tokens du känner för – och får tag på- innan dess pre-sale är slut. Priset kommer att stiga från $0,008 till $0,02 under Metacades pre-sale, och experter förväntar sig att priset kommer att gå upp till $0,20 under 2023.