Miljardären Ricard Salinas Pliego, den tredje rikaste individen i Mexiko enligt Forbes senaste rich list, har avslöjat att Bitcoin utgör den största delen av hans likvida portfölj.

Salinas, som tidigare har uppmanat investerare att ha åtminstone en del av sina portföljer i riktmärket kryptovaluta, talade på Bitcoin 2022-konferensen i Miami i torsdags.

"Jag har en likvid portfölj. Jag har 60% i Bitcoin och Bitcoin-aktier, och sedan 40% i hårda tillgångsaktier som olja och gas och guldgruvarbetare. Och det är där jag är ", noterade Grupo Elektras ordförande.

Utgående från kommentarerna har Salinas Pliegos totala Bitcoin och relaterade produkters innehav ökat avsevärt under de senaste två åren. År 2020 sa den mexikanske miljardären att han hade cirka 10% av sin portfölj i BTC.

Liksom då tyder hans senaste kommentarer på att Bitcoin är en bättre investering än att hålla statsobligationer.

"Jag har definitivt inga obligationer ", sa han i en panel på konferensen. Han fortsatte med att kalla obligationer "en fruktansvärd investering", som han inte skulle röra ens med en "10-fots stolpe."

Med obligationer på väg mot sin sämsta avkastning på över sju decennier mitt i centralbankernas monetära åtstramning och räntehöjningar, säger Salinas att Bitcoin är en bättre tillgång. Om obligationers prestanda sa han:

"Det är bara det värsta. Jag menar, det bästa som kan hända dig är att du får tillbaka dina 100 dollar. Det är det bästa som kan hända ."

I want to thank @TheBitcoinConf for giving me the opportunity to speak about “what’s next”, it was a pleasure to meet you all 😌.

“Please… don’t put your future in government’s hands, you and I know how does that always ends, stay away from #FIAT money, invest in #btc” pic.twitter.com/sjVvbbZKcY

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2022