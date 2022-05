Shiba Inu hoppar 27% efter att ha blivit noterad på Rain

Rain, en ledande kryptobörs baserad i Bahrain Mellanöstern, har noterat Shiba Inu för att utöka sin handelsvolym och antagande efter två månaders övervägande.

Rain var den första kryptoväxlingsplattformen som var fullständigt licensierad efter Bahrains centralbanks godkännande. Redan i mars hade Rain frågat gemenskapen på deras officiella Twitter-konto om de skulle notera den näst största meme-tokenen.

Nyligen meddelade plattformen att den stöder Shiba Inu. Men tidigare i år hade Shiba Inu noterats på andra kryptobörsplattformar som Robinhood-handelsappen och Parex decentraliserade börs.

@Shibtoken is now available on Rain.

You asked and we listened, $shib is now available for trading! #shibarmy pic.twitter.com/EAFHC6YwuT

— Rain (@rain) May 13, 2022