Solana når $100 igen men nedåtrisken kvarstår fortfarande

Efter att ha sjunkit under $100 under de senaste dagarna har Solana (SOL) lyckats ta sig tillbaka. Myntet har stigit förbi detta viktiga psykologiska märke, och det är troligt att det momentum vi har sett kommer att fortsätta under de kommande dagarna. Här är de viktigaste takeawaysen:

Solana (SOL) är ute efter att etablera ett avgörande hausseartat utbrott.

Myntet förväntas testa sin 100-dagars SMA

Det har etablerat en hausseartad trendlinje de senaste dagarna som kan ge mer avkastning.

Datakälla: Tradingview

Hur länge kan SOL stanna över $100

$100-märket har ofta varit det viktigaste psykologiska märket för SOL-tjurar. I själva verket var det en enorm lättnad att se myntet strömma förbi det. Men hur länge kan SOL stanna över detta? Tja, det kommer att bero på flera viktiga faktorer. För det första har den senaste ökningen tillåtit altcoinet att gå förbi den avgörande motståndszonen på $105.

Målet för tjurar kommer nu att vara att omvandla detta motstånd till stöd. Om SOL kan avsluta dagen över $105, då är det troligt att vi kommer att se en utdragen period över $100. För tillfället ligger SOL något över detta pris, efter att ha ökat med cirka 7% under de senaste 24 timmarna.

Trots detta kvarstår fortfarande nedåtrisker. Om SOL faller under $105 och inte hittar något steg uppåt, kan vi se mer svaghet följa in. I slutändan kommer myntet att bottna vid nästa stöd på $95 innan det försöker stiga igen.

Varför är SOL ett bra köp nu?

Tja, även med den kortsiktiga nedåtrisken som SOL står inför, är det fortfarande en ganska anständig altcoin att köpa. Alla långsiktiga kryptoinvesterare bör överväga Solana på allvar. Men på kort sikt, om du inte vill ta någon risk, vänta några dagar för att se hur altcoinet håller sig över $105.