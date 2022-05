Storbritannien på väg att legalisera stablecoins efter Terras kollaps

Det brittiska finansdepartementet har enligt uppgift beslutat att fortsätta reglera stablecoins som lagligt betalningsmedel. Detta beslut välkomnades av kryptogemenskapen med blandade känslor. Detta beror främst på den senaste nedgången för ett av de mest populära algoritmiska stablecoinsen, TerraUSD (UST).

En lokal rapport från The Telegraph lyfte fram finansministeriets avsikt att reglera stablecoins över hela Storbritannien. Detta avslöjades under drottningens tal. Under talet tillkännagav prins Charles införandet av ny lagstiftning inom flera sektorer, inklusive åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt för att förbättra levnadsstandarden i regionen. Han lade till:

”Ett lagförslag (Economic Crime and Business Transparency Bill) kommer att läggas fram för att ytterligare stärka befogenheterna att ta itu med illegal finansiering, minska ekonomisk brottslighet och hjälpa företag att växa.”

Finansdepartementet vill reglera 1:1-stödda stablecoins

Nyligen gick hela Terra-ekosystemet ner, och LUNA och UST kraschade troligen bortom reparation. Detta förväntas höja några röda flaggor hos tillsynsmyndigheter. Ändå är finansdepartementet på rätt spår för att säkerställa att den brittiska finansbranschen alltid ligger i framkanten av teknik och innovation. Den sistnämnda nämndes tidigare av kanslern Rishi Sunak.

Treasurys plan legaliserar dock inte algoritmiska stablecoins. Den föredrar 1:1 fullt stödda stablecoins som Tether (USDT) eller USD Coin (USDC). Finansministeriets talesperson hade detta att säga:

”Lagstiftning för att reglera stablecoins där de används som betalningsmedel kommer att vara en del av lagförslaget om finansiella tjänster och marknader som tillkännagavs i drottningens tal.”

Treasury strävar efter att skapa tillväxtmöjligheter samtidigt som man säkerställer finansiell stabilitet vid introduktion av ny finansiell teknologi. Den ser därför 1:1 stablecoins som det perfekta alternativet för att bidra till detta. TerraUSD:s värde var dock kopplat till en annan kryptovaluta, vilket talespersonen hade följande att säga om:

”Regeringen har varit tydlig med att vissa stablecoins inte är lämpliga för betalningsändamål, eftersom de delar egenskaper med ouppbackade kryptotillgångar.”

SEC står bakom det brittiska finansdepartementet

Kommissionär Hester Peirce från USA:s värdepappers- och börskommission (SEC) betonade nyligen behovet av att ha utrymme att misslyckas samtidigt som man stöder ett regelverk för stablecoins. Peirce sa på Twitter:

”Jag skulle gärna prata om hur man uppnår SEC:s regulatoriska mål utan att hindra trial and error som är så avgörande för innovation.”

Peirce tog också upp intresset för stablecoins bland tillsynsmyndigheter i ett tal till en onlinepanel. Hon uppmanade SEC att göra undantag för vissa tekniker, vilket skulle göra det möjligt för henne att genomföra de nödvändiga experimenten. Hon sa då:

”Vi måste lämna utrymme för misslyckanden eftersom det naturligtvis är en del av att prova nya saker och vårt ramverk tillåter verkligen den typen av trial and error. Jag hoppas att vi kommer att använda det för det.”