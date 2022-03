SuperRare-ekosystemet meddelade på Twitter att innehavare av den inhemska RARE-tokenen har en dag kvar att rösta på nästa oberoende gallerier som ska visas på SuperRare. Omröstningen avslutas den 21 mars kl. 21.00 PST. I skrivande stund hade RARE lagt till 39% till sitt värde.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa RARE, är den här guiden för dig.

Eftersom RARE är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa RARE med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa RARE just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

SuperRare är en ledande NFT-plattform med digital konst till ett värde av cirka $90 miljoner hittills. I sin 1.0-version valde teamet av SuperRare ut konstnärer att prägla sina verk på ett delat smart kontrakt som SuperRare NFTs.

Med version 2.0 förändrades detta genom att införa fristående skyltfönster, webb-skala curation och suveräna myntkontrakt för konstnärerna att marknadsföra, prägla och sälja sina verk direkt till samlare.

Med målet att progressiv decentralisering flyttade SuperRare styrning och ägande av nätverket till samhället. Det är en DAO som allokerar medel från gemenskapens finansförvaltning, övervakar viktiga plattformsparametrar och röstar om föreslagna förbättringar av protokollet och nätverket.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Tech News Leader förutspår att SuperRare kan gå upp till $0,93 i slutet av detta år. Om 5 år kommer 1 RARE att handlas för $2,69. Om ett decennium kommer 1 RARE att vara värd $17,43.

$RARE is going crazy! 70% pump since buy signal printed on the one hour chart.

What's going on here? Anybody knows why it's pumping? #superrare #RARE pic.twitter.com/jIQjDpBDgU

— Sam Mti (@MTI_Trading) March 20, 2022