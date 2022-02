Telos (TLOS) pris har stigit 120% den senaste månaden: här är varför

Telos (TLOS) har haft en hausseartad utsikt sedan den 27 januari. Den satte en ny all-time high på $1,43 den 7 februari innan den gjorde en liten tillbakagång till $0,986 och senare återupptog sin hausseartade trend.

Den handlas för närvarande för $1,12 efter en ökning med 10,84% under de senaste 24 timmarna.

I den här artikeln ska vi ta dig igenom vad som driver den nuvarande haussekörningen för Telos (TLOS).

Vad är Telos (TLOS)?

Innan vi går in i den nuvarande hausseartade trenden är det viktigt att vi först förklarar vad Telos är.

Telos är ett blockkedje-nätverk som är integrerat med en EOSIO-mjukvara som syftar till att ge skalbarhet och hastighet till smarta kontrakt för NFT, sociala medier, spel och decentraliserad finans (DeFi). Dess inhemska token kallas TLOS.

Varför stiger priset på TLOS i februari?

Tre orsaker tillskrivs den nuvarande hausseartade trenden för TLOS. Dessa inkluderar nya partnerskap, TLOS-integration till Anchor-plånboken och den ökade lanseringen av NFT:er och DeFi-projekt på Telos-nätverket.

Nya partnerskap

Under de senaste veckorna har Telos haft flera integrationer och partnerskap som har ökat dess varumärkesmedvetenhet över hela världen.

Till exempel har integrationen av Telos Foundation med DappRadar hjälpt Telos-användare att hålla reda på sina dApps på Telos Network.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation samarbetade också med BikeChain, en självstyrande applikation för åkdelning som bearbetar alla transaktioner på Telos blockkedja.

Lansering av NFT:er och DeFi-projekt på nätverket

Det har skett en ökning av antalet DeFi- och NFT-projekt som lanseras på Telos; något som lockat likviditet och användare till protokollet. Det senaste DeFi-projektet är OmniDEX som är den första inbyggda decentraliserade växeln som byggs på Telos-nätverket.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Andra projekt som nyligen har lanserats från Telos inkluderar NFT-marknadsplatsen tofuNFT, AristotleDAO DeFi-protokollet, TelosPunks NFT-projektet och NFT-appen för sociala medier APPICS.

TLOS-integration till Anchor-plånboken

Den andra betydande utvecklingen i Telos ekosystem var nätverkets integration med Anchor-plånboken från Greymass, en organisation byggd för att underlätta tillväxten av distribuerade ledger-teknologier och infrastrukturen som driver dem, vilket ledde till en enorm prishöjning.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Genom denna integration kan TLOS-innehavare logga in på ett säkert sätt till olika applikationer som Staker One-plattformen, Telos webbplånbok och Decided Voter, som verkar inom nätverket.