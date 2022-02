Theta är på väg upp igen, med ökning på 23%: här kan du köpa Theta nu

Theta Network har rallyt sedan början av månaden, när Resorts World Las Vegas tillkännagav att de lanserade NFT:er på det, den första någonsin från ett stort kasino i Las Vegas.

Den tar också fart för det stora antalet patent som de lämnar in, de lämnade in det senaste idag.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Theta, är den här guiden för dig.

eToro är en av de ledande handelsplattformarna för handel av kryptotillgångar. Tjänsten är fullpackad med funktioner, inklusive copy-handel, avancerade tekniska diagram och en rad handelsverktyg. Detta är en plattform som passar perfekt för både nybörjare och proffs.

Köp THETA med eToro idag!

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp THETA med Binance idag!

Theta (THETA) är ett blockkedje-drivet nätverk specialbyggt för videostreaming. Theta mainnet, som lanserades i mars 2019, fungerar som ett decentraliserat nätverk där användare delar bandbredd och datorresurser på peer-to-peer-basis (P2P).

Projektet råds av Steve Chen, medgrundare av YouTube och Justin Kan, medgrundare av Twitch. Thetas token utför olika styrningsuppgifter inom nätverket.

Dess företagsvaliderare inkluderar Google, Binance, Blockchain-satsningar, Gumi, Sony Europe och Samsung.

Enligt sina utvecklare siktar Theta på att skaka om videostreamingbranschen i sin nuvarande form. Centralisering, dålig infrastruktur och höga kostnader ger en dålig slutanvändarupplevelse. Innehållsskapare tjänar också mindre intäkter på grund av barriärerna mellan dem och användarna.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta, bör du aldrig ta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

CryptoNewsZ är extremt hausse på THETA och förutspår att den kommer att stiga från sitt nuvarande pris på cirka $4 till $20 så snart som i september i år och $25 i december. År 2025 förutspår de att den kommer att passera $70.

Gov Capital är också positiv. De förutspår att den kommer att handlas för knappt $10 på ett år och för $55,29 om fem, vilket är upp mer än 1 200%.

Digital Coin är lite mindre hausse. I år satte de ett prismål på $7 och $11 år 2025. Även om det är på den konservativa sidan är detta fortfarande en uppsida på mer än 150% från det nuvarande priset.

This is how it's done. Accumulate cheap quality #altcoins during times of extreme fear. I got $THETA from $3.40 all the way down to $2.50 and today it's over $4.00. It was a great dip buying opportunity. It's not easy. It takes courage to buy when there's that much fear. https://t.co/hBTouIuVge pic.twitter.com/4jUYwQKOTE

— Secrets (@SecretsOfCrypto) February 10, 2022