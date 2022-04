Ukraina får donation på $5 miljoner i ETH av skaparen Vitalik Buterin

Konflikten mellan Ukraina och Ryssland är fortfarande i full gång efter mer än en månad. Från starten av striden har kryptovaluta visat sig vara ett sätt att stödja folket och militären. Vitalik Buterin, skaparen av Ethereum, har beslutat att sluta sitta vid sidan av och donera 5 miljoner dollar (3,8 miljoner pund) till Ukraina.

Mer exakt har Buterin donerat 750 Ethereum (ETH) till Unchain Fund, en välgörenhetsorganisation inrättad av blockkedje-aktivister. Unchain Fund bildades för att hjälpa Ukraina på en humanitär front. Förutom 750 ETH för Unchain Fund, överförde Buterin också 750 ETH till Aid For Ukraine. Denna fond inrättades av det ukrainska ministeriet för digital transformation. Aid For Ukraine har meddelat via Twitter att man är mycket nöjd med donationen på 2,5 miljoner dollar (1,89 miljoner pund) från den generösa Buterin.

Buterin förblir ödmjuk

Det är Vitalik Buterins förtjänst att han själv inte har avslöjat något om donationerna. Den enda anledningen till att vi känner till donationerna är på grund av fondernas bekräftelser och dess Ethereum Name Service (ENS) domän ’vitalik.eth’ som innehåller donationerna.

Tack vare gåvan från grundaren av Ethereum överstiger kryptodonationer nu 100 miljoner dollar (75 miljoner pund). Framför allt har den ukrainska regeringen, NGO-fonden Come Back Alive, UkraineDAO, Unchain Fund, Aid for Ukraine och Cyberpolice Ukraine fått mycket finansiering från kryptogemenskapen.

Vad används donationerna till?

Pengarna används för olika ändamål av den ukrainska regeringen och välgörenhetsorganisationer. Bland annat militära och humanitära initiativ drar nytta av kryptogemenskapens generositet. Donationer av kryptovaluta har visat sig vara ett enkelt och snabbt sätt att komma till undsättning i en nödsituation.

Internationella betalningar via kryptovalutor kräver inte ingripande av finansinstitut och kommer direkt till sin destination. Men pengarna måste sedan omvandlas till fiat-pengar för att köpa saker från dem. När allt kommer omkring är vi ännu inte vid den punkt där du kan betala med bitcoin och ether överallt.

Intressant nog började de första bitcoindonationerna komma in den 8 februari. Då ökade redan hotet från Ryssland och ukrainska volontärer och hackerorganisationer beslutade att skicka lite stöd till Ukraina.

Bitcoin-priset steg med 35% under månaden efter invasionen

I månaden efter att den ryska armén invaderade Ukraina har bitcoinpriset stigit med 35 procent. Det visar att bitcoin nu kan försvara sig väl i tider av stor geopolitisk turbulens och oroande makroekonomiska förhållanden.

Med det sagt upplever bitcoinpriset för närvarande vissa driftstopp. Efter en uppgång till $48 000 (36 400 GBP) är vi nu tillbaka under $45 000 (34 000 GBP). Även om det finns några spännande saker planerade för Bitcoin 2022 idag som potentiellt kan höja priset. Särskilt dagens presentation av Samson Mow klockan 16:45 kommer att bli rolig, enligt talaren.