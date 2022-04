VanEck: Bitcoin kan nå $1,3 miljoner om den blir global reservtillgång

Företaget säger att sanktioner mot Ryssland kan leda till att centralbanker ser till att "ändra sin reservmix."

Bitcoins värde kan stiga till minst 1,3 miljoner dollar i händelse av att kryptovalutan skulle sluta som de facto global reservtillgång, har experter på det amerikanska investeringsföretaget VanEck sagt.

VanEcks Eric Fine (chef för Active EM Debt) och Natalia Gurushina (chefsekonom, Emerging Markets Fixed Income Strategy), sa att förutsägelsen är kopplad till ett försök att kvantifiera vad som skulle hända om det uppstod "nya guld- eller Bitcoin-stödda valutaregimer.”

Sanktioner mot Ryssland innebär att centralbankerna kommer att agera

I en rapport som publicerades den 30 mars, postulerar VanEck-cheferna att det globala reservsystemet kan ha förändrats dramatiskt på grund av de sanktioner som infördes mot Ryssland efter dess invasion av Ukraina.

Ryssland sa förra veckan att de skulle acceptera Bitcoin för sin olja och gas.

"Centralbanker kommer sannolikt att ändra sin reservmix till nackdel för dollar (och euro och yen) och förstärkning av något annat, i en eller annan utsträckning. USA:s, euroområdets och japans sanktioner mot Rysslands centralbank "försvann" i huvudsak Rysslands dollar-, euro- och yenreserver. Som ett resultat kommer vissa centralbanker – och privata aktörer – att diversifiera sina reserver.”

Bitcoin som en global reservtillgång kan nå 4,8 miljoner dollar

Med hjälp av beräkningar baserade på det "globala" priset för Bitcoin och dividerat med det totala BTC-utbudet, kunde teamet teoretisera var dess värde skulle kunna vara om det var en global reserv.

VanEck-cheferna säger att de tillämpade samma koncept på guld – som har en gemensam nämnare som Bitcoin genom att ha begränsat utbud – för att komma fram till potentiella priser per ounce, noterade experterna.

“Summan av kardemumman är att uppsidan för guld och Bitcoin är potentiellt dramatisk. Specifikt uppskattar ramverket guldpriser på cirka $31 000 per ounce och potentiella Bitcoin-priser på cirka $1 300 000 per mynt."

Enligt insiktsrapporten, att göra justeringar av beräkningarna från basen M0 till den bredare och vanligare M2, med "större påfrestningar på finansiella och monetära system genererar ännu högre priser", förklarade de.

VanEck säger att Bitcoins implicita pris baserat på den globala M2-bedömningen antyder ett värde på $4,8 miljoner per mynt. För guld hoppar det till cirka $105 000 per ounce.

Medan företaget ger dessa förutsägelser ett stort "OM", säger de att det mer sannolika scenariot är att den kinesiska yuanen blir den nya utmanaren för en reservvaluta.

Bitcoin handlades för cirka $45 000 med värdet 4,8% ned under de senaste 24 timmarna, enligt tp-data på CoinGecko. Guld, å andra sidan, var 1% ned till $1 934 per ounce den 1 april (08:40 ET).