KCS เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่มีถิ่นกําเนิดในแพลตฟอร์ม KuCoin เปิดตัวในปี 2017 KCS มียูทิลิตี้ต่าง ๆ สําหรับผู้ถือเหรียญระยะยาว ประการแรกนักเทรดที่ใช้โทเค็นเพื่อค่าธรรมเนียมก๊าซจะได้รับส่วนลด 20% ผู้ใช้ที่มี KCS มากขึ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นในขณะที่มีโบนัสซึ่งยึดติดอยู่กับทั้งการถือครองและปริมาณการซื้อขายของการแลกเปลี่ยน KuCoin ที่กว้างขึ้น

KCS เป็นหลักเดิมพันในการแลกเปลี่ยน KuCoin หากการแลกเปลี่ยน KuCoin เติบโตขึ้น KCS ก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน KuCoin เป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่เป็นอันดับสามตาม CoinMarketCap ผู้ใช้มากกว่า 8 ล้านคนใน 207 ประเทศและเขตอํานาจศาลทั่วโลกเข้าถึงบริการ KuCoin รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัลหลายร้อยรายการ

ช่วงของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอมีมากมายรวมถึงการซื้อขายสปอต การซื้อขายมาร์จิ้น การซื้อขายคําสั่ง P2P การซื้อขายฟิวเจอร์ส การปักหลักและการให้กู้ยืม KuCoin ยังประกาศการระดมทุนรอบ A มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยมีส่วนร่วมจาก IDG Capital และ Matrix Partners

KuCoin ยังซื้อ KCS คืนจากตลาดรองทุกเดือนด้วย 10% ของรายได้ของแพลตฟอร์ม KCS ที่ซื้อมานี้จะถูกเผาทําให้อุปทานลดลง KuCoin ได้เสร็จสิ้นการเผาแล้ว 27 ครั้ง

สุดท้ายเพื่อให้การสนับสนุนที่ดีขึ้นสําหรับการพัฒนาระบบนิเวศ KCS EIP-1559 และกลไกค่าธรรมเนียม KCC ของค่าธรรมเนียมพื้นฐาน + ค่าธรรมเนียมลําดับความสําคัญจะถูกนําเข้าสู่กลไกภาวะเงินฝืด KCS ซึ่งจะทําให้ค่าน้ํามันพื้นฐานปรับเป็นแบบไดนามิกตามความแออัดของเครือข่าย KCC

KCS มีรายชื่ออยู่ในหลายสถานที่รวมถึง Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (เดิมชื่อ Bitmax)

Spotlight และ Burningdrop

ด้วยการถือครอง KCS นักลงทุนจะได้รับสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการขายโทเค็นการขายโทเค็นบน KuCoin Spotlight ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเปิดตัวโทเค็นบน KuCoin

KuCoin Spotlight ได้เปิดตัวโครงการมากกว่า 20 โครงการโดยมีไฮไลท์รวมถึง CWAR และ HOTCROSS

Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin

The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x

— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022