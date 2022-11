เงินของคุณปลอดภัยหรือไม่? แพลตฟอร์มการให้ยืม Crypto ยังคงลดลง

แต้มโดมิโนยังคงลดลงซึ่งเกิดจาก FTX saga นี้

Genesis Capital ผู้ให้กู้ crypto รายใหญ่ระงับการถอนตัวจากธุรกิจการให้กู้ยืมเมื่อวานนี้ หากมีสิ่งหนึ่งที่นักลงทุน crypto รู้ในตอนนี้ก็คือ: เมื่อมีการตัดสินใจระงับการถอนเงิน มีการจิ๊กเกิดขึ้น

นี่เป็นเรื่องใหญ่ Genesis มีสินเชื่อที่ใช้งานอยู่ที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2565 ในขณะที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ใน บทความของฉัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับ crypto ฉันได้พูดถึงการแพร่ระบาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

“คาดว่าการแพร่กระจายจะกระเพื่อมจากสิ่งนี้ เนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าใครสัมผัสกับใคร – แต่ FTX ในฐานะผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะลากศพสองสามศพไปกับ FTX”

ถ้าพูดถึงเพลง Drake ที่ติดหู “ร่างกายกำลัง (เริ่ม) ลดลง” มันไม่ใช่คำถาม ว่า มันเป็นคำถามของ ใครมากกว่า

Genesis กล่าวว่าการตัดสินใจระงับการดำเนินการสินเชื่อเกิดจาก “คำขอถอนเงินที่ผิดปกติซึ่งเกินสภาพคล่องในปัจจุบันของเรา” ใช่ฉันเดิมพัน

ระบบนิเวศนั้น – และจะถูกทดสอบต่อไปถึงขีดจำกัดของมัน ลองดูที่ Gensesis ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่การให้กู้ยืม หุ้นส่วนหนึ่งที่พวกเขามีคือ Gemini ซึ่งพวกเขาให้บริการที่ให้ผลตอบแทนนี้ Gemini การแลกเปลี่ยนที่ดำเนินการโดย Tyler และ Cameron Winklevoss ฝาแฝดที่เหมือนกันที่ทุกคนชื่นชอบ

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศของ Genesis Gemini ได้ออกแถลงการณ์ว่าการถอนตัวจากโปรแกรม Earn ของพวกเขาถูกระงับ หลีกเลี่ยงไม่ได้

“เรากำลังทำงานร่วมกับทีม Genesis เพื่อช่วยลูกค้าแลกเงินจากโปรแกรม Earn โดยเร็วที่สุด เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” Gemini กล่าว

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022