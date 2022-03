Dogecoin ได้รับความนิยมหลังจาก Elon Musk แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะว่าเขาจะไม่ขายการถือครองใดๆ ของเขา แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ cryptocurrencies ธีมสุนัขเกือบทั้งหมด ซึ่งไม่มีปัญหาการขาดแคลนในตลาด

อย่ามองหารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Dogecoin อีกต่อไป ถ้ามันคุ้มค่าที่จะลงทุน และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Dogecoin วันนี้

ซื้อ DOGE กับ eToro วันนี้

Dogecoin มีโลโก้ Shiba Inu สกุลเงินดิจิทัลแบบโอเพนซอร์สถูกแยกออกจาก Litecoin ในเดือนธันวาคม 2013 ผู้สร้างมองว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สนุกสนานและร่าเริง ซึ่งจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่าผู้ชม Bitcoin หลัก โดยอิงจาก Meme ของสุนัข

Elon Musk ซีอีโอของ Tesla โพสต์ทวีตหลายรายการบนโซเชียลมีเดียว่า Dogecoin เป็นเหรียญที่เขาโปรดปราน อันที่จริง ความสำเร็จนั้นเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความหลงใหลของมหาเศรษฐีที่มีต่อมัน

เขาเริ่มทวีตเกี่ยวกับ Dogecoin ในช่วงต้นปี 2021 การแชร์มีม Lion King DOGE ของเขาทำให้เกิดการชุมนุม ส่งผลให้เขาปรากฏตัวในรายการ Saturday Night Live

altcoin มีเวลาบล็อกหนึ่งนาทีและอุปทานทั้งหมดที่ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งหมายความว่าไม่มีการจำกัดจำนวน Dogecoin ที่สามารถขุดได้

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับการสูญเสียเงิน

Analytics Insight เสนอราคาผู้เชี่ยวชาญโดยกล่าวว่าราคาของ DOGE จะอยู่ที่ 0.56-0.58 ดอลลาร์ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 0.11 ดอลลาร์ในขณะนี้ หากการคาดการณ์นี้ปรากฎ ราคาเฉลี่ยของ Dogecoin จะอยู่ที่ประมาณ 1.79 ดอลลาร์ในปี 2571 และมีโอกาสสูงถึง 2.13 ดอลลาร์

If you had sold your #dogecoin at ATH, now you could buy more than 6.5x doge shit. pic.twitter.com/wRwMs68CHX

— Vijay (@aadupuli) March 14, 2022