Dogelon Mars ได้รับ 50% จากรายงานการจดทะเบียน Binance ที่กำลังจะมีขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคาได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของราคา Bitcoin อย่างไรก็ตาม ราคาของมันลดลงหลังจากนั้น ในขณะที่เขียน มันสูญเสียมูลค่าประมาณ 1%

คู่มือฉบับย่อนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Dogelon Mars รวมถึงสถานที่ที่จะซื้อ Dogelon Mars หากคุณเลือก

เนื่องจาก ELON เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ELON ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ELON ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ELON จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Dogelon Mars เป็นเหรียญมีมธีมสุนัขบน Ethereum และ Polygon มันเป็นไปตามตัวอย่างของเหรียญสุนัขที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ และเล่นในหลาย ๆ ธีมยอดนิยมในพื้นที่เหรียญมีม

ชื่อของมันคือส่วนผสมของ Dogecoin และ Elon Musk และพาดพิงถึง Mars ซึ่งเป็นการหมุนบน meme ที่มีชื่อเสียงของดวงจันทร์ หมายความว่า Dogelon จะสัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นอย่างมาก

Dogelon Mars ไม่มีแผนงานต่อตัว แต่พัฒนาเวอร์ชั่นแฟนตาซีผ่านการ์ตูนแทน หลังจากการตั้งอาณานิคมของดาวอังคารอีกครั้งในปี 2420 Dogelon จะต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากผู้ทำลายล้าง

เวอร์ชันเพ้อฝันนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเหรียญมีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญทั้งหมด ราคาของ ELON จะไปถึงดาวอังคาร

Dogelon Mars สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใด ๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้เพียงเท่านั้น

CryptoNewsZ คาดการณ์ว่า Dogelon Mars จะแตะ 0.00000127 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2565 และ 0.00000194 ดอลลาร์ใน 3 ปี

Crowd Wisdom ให้คะแนน Dogelon Mars “Strong Buy” และคาดการณ์ราคาเฉลี่ยที่ 0.00000285 ดอลลาร์สำหรับปีหน้า ในปี 2030 พวกเขาคาดการณ์ว่า ELON จะแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 0.0000367 ดอลลาร์

