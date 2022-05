Binance การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย ได้ประกาศการเริ่มต้นใหม่เพื่อทำการซื้อขายแบบสปอตสำหรับคู่ Terra (LUNA) และ TerraUSD (UST)

บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ระงับ การซื้อขายใน LUNA/BUSD และ UST /BUSD เนื่องจากการล่มสลายของ Terra แต่ในสัญญาณว่าตลาดยังคงเห็นการฟื้นตัวใน UST ที่มีเสถียรภาพและ LUNA ที่ ‘ฝังอยู่’ ในขณะนี้ Binance อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้

บริษัทแลกเปลี่ยนเขียนไว้ในหนังสือแจ้งถึงผู้ใช้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามการย้ายของผู้ตรวจสอบ Terra blockchain เพื่อ “ดำเนินการผลิตบล็อกต่อ ปิดใช้งานการแลกเปลี่ยนบนเครือข่าย และปิดช่อง IBC”

“ Binance จะกลับมาทำการซื้อขายแบบสปอตสำหรับคู่การซื้อขายต่อไปนี้ในเวลา 14:00 น. UTC วันที่ 13 พฤษภาคม 2022 LUNA/BUSD และ UST/BUSD”

