Cardano เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากการรวมเข้ากับ Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ มันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้และเพิ่มขึ้น 18% ในขณะที่เขียน

หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ Cardano คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

Cardano เป็นโปรโตคอลโอเพ่นซอร์สที่พิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ "ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง นักประดิษฐ์ และผู้มีวิสัยทัศน์" ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในระดับโลก

ระบบนิเวศบล็อคเชนต้องการเพิ่มความปลอดภัย ความโปร่งใส และความยุติธรรมในสังคมโดยการกระจายอำนาจจากโครงสร้างที่ "ไม่สามารถนับได้" จากส่วนกลางไปยังบุคคล

เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดที่จะใช้การพิสูจน์การถือหุ้นได้สำเร็จ กลไกฉันทามตินี้ใช้พลังงานน้อยกว่าอัลกอริธึมการพิสูจน์การทำงานของ Bitcoin มาก

Cardano มีความภาคภูมิใจในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่พัฒนาขึ้นนั้นได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อน ขั้นตอนนี้ช่วยให้บล็อกเชนมีความเสถียรและทนทาน เพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะปรากฏขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

จากข้อมูลของ FX Street นั้น Cardano สามารถท้าทาย swing high ที่ $1.20 ได้ ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณกำลังหันไปสนับสนุนตลาดกระทิง ซึ่งเพิ่มข้อบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในอนาคตและโมเมนตัมขาขึ้น

