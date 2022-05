DeFi สั่นสะเทือนหลังจากการล่มสลายของ Terra ขณะที่ DAI กลับมาโดดเด่น

ตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะเย็นลงแล้วจากการถล่มของ Terra ฉันคิดว่ามันน่าสนใจที่จะลงลึกสู่ DeFi และดูว่าการสั่นคลอนส่งผลต่อโปรโตคอลอื่น ๆ อย่างไร DeFi เติบโตอย่างโดดเด่นในปี 2020 หรือหากคุณต้องการลดระดับภาษาในช่วงเวลาที่เรียกว่า “DeFi Summer”

ตั้งแต่นั้นมา มันก็เย็นลงเล็กน้อย – ผลตอบแทนลดลงทั่วทั้งพื้นที่เนื่องจากตลาดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งก็สมเหตุสมผล จริง ๆ แล้ว โปรโตคอล Anchor นั้นยังมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีอยู่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว – ยั่วน้ำลายถึง 20% – แต่ฉันได้ยินมาว่ามันจบได้ไม่ดีนัก

จากกราฟข้างต้น DefiLllama พบว่า Anchor Total Value Lock (TVL) ลดลงจาก 18 พันล้านดอลลาร์เหลือข้อผิดพลาดในการปัดเศษเป็นศูนย์ หากคุณกด “Play Timeline” ที่มุมซ้ายบนของกราฟด้านล่าง คุณจะเห็น TVL สำหรับบล็อคเชน Terra ทั้งหมด ซึ่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนสามารถถือครอง Ethereum ได้อย่างสบายใจ ผู้ยิ่งใหญ่ได้ล้มลงเพียงใด

แล้วอันดับมันสั่นไหวยังไง? เพื่อตอบคำถามของ Eminem ก็คือ DAI Stablecoin ที่ดูค่อนข้างพอใจในทันใด ซึ่งกลับมาแล้ว กลับมา กลับมาอีกครั้ง! MakerDAO เป็นราชาแห่งขุนเขาอีกครั้ง โดยมีมูลค่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ใน TVL วางให้เป็นโปรโตคอลหมายเลข 1 ตามกรณีที่น่าสงสัยของ Anchor ที่หายตัวไป 18 พันล้านดอลลาร์

เป็นการประชดประชันที่โหดร้ายแต่มีเหตุผล เนื่องจาก MakerDAO ได้เปิดตัว Stablecoin แบบกระจายศูนย์ตัวแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งความโดดเด่นอย่างแท้จริง – DAI ในขณะที่บรรณาธิการ Joe KB ของฉันแนะนำใน พอดคาสต์ CoinJournal ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าชาวอเมริกันไม่ได้ประชดประชัน ฉันแน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่สูญหายไปจากใคร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด DAI แบ่งปันคุณภาพที่เย้ายวนใจของการกระจายอำนาจกับ TerraUSD ที่เกิดขึ้น ผู้ให้การสนับสนุน DAI จะกรีดร้องให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่นกัน นั่นคือ DAI เป็นหลักประกัน

เพื่อให้คำอธิบายที่ฉับไว DAI ถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้ยืมกับหลักประกันที่ถูกล็อค ในทางกลับกัน มันจะถูกทำลายเมื่อมีการชำระคืนเงินกู้นั้น เมื่อผู้ใช้เข้าถึงหลักประกันที่ล็อคไว้พร้อมกันกลับคืนมา รู้สึกเหมือนจะคลื่นไส้เมื่อเปรียบเทียบกับ TerraUSD แต่กระนั้น มันก็สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญในทุกสิ่ง Terra โดยผู้ก่อตั้ง Do Kwon ไม่ได้ทำสงครามกับ Stablecoin ในเชิงตรรกะนี้

By my hand $DAI will die.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022