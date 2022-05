ตลาดคริปโตเคอเรนซีจะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยข่าวดีหลังจากเพิ่มมูลค่ามากกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตลาด crypto ในวงกว้างได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ณ เวลานี้ มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 1.26 ล้านล้านดอลลาร์

Bitcoin ซื้อขายเหนือ $30,000 อีกครั้งหลังจากใช้เวลาส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้ต่ำกว่าเกณฑ์นี้ Ether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกตามมูลค่าราคาตลาด มีการซื้อขายที่ $2,000 อีกครั้งหลังจากเพิ่มมากกว่า 2% ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

KNC ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Kyber Network Crystal เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน 100 อันดับแรกของสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตลาด ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KNC ได้เพิ่มมูลค่ามากกว่า 24%

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่อยู่เบื้องหลังราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้คือการเปิดตัวแคมเปญการอ้างอิง KyberSwap ทีม Kyber Network ประกาศผ่าน Twitter เมื่อวันศุกร์ว่าจะแจกโทเค็น KNC มูลค่า 2,000 ดอลลาร์แก่ผู้โชคดี

ทีมงานกล่าวว่าผู้โชคดี 10 คนสุ่มเดินจากไปพร้อมรางวัล $KNC มูลค่า $200

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022