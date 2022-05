ขณะนี้เครื่องขูด OmniDex1 DEX ใช้งานได้แล้ว ทำให้ Dia สามารถเก็บและรวบรวมข้อมูลการตลาดจาก OmniDEX บน Telos

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้น ๆ นี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Dia: มันคืออะไร น่าลงทุนไหม และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Dia ตอนนี้

Binance ได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีคูณเนื่องจากก่อตั้งขึ้นในปี 2560 และตอนนี้เป็นหนึ่งในนั้นหากไม่ใช่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

ซื้อ DIA กับ Binance วันนี้

ซื้อ DIA กับ KuCoin วันนี้

DIA (Decentralized Information Asset) เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้ผู้มีบทบาทในตลาดสามารถจัดหา จัดหา และแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้

DIA ตั้งเป้าที่จะเป็นระบบนิเวศสำหรับข้อมูลทางการเงินแบบเปิดในระบบนิเวศสัญญาอัจฉริยะทางการเงิน เพื่อรวบรวมนักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล

โดยทั่วไป DIA ให้สะพานเชื่อมที่เชื่อถือได้และตรวจสอบได้ระหว่างข้อมูลนอกเครือข่ายจากแหล่งต่าง ๆ และสัญญาอัจฉริยะบนเครือข่ายที่สามารถใช้เพื่อสร้าง DApp ทางการเงินที่หลากหลาย

DIA เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม ปัจจุบันใช้โปรโตคอล ERC-20 Ethereum

Dia สามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายรายการจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

ตามรายงานของ Tech News Leader เหรียญของ Dia จะลดลงเหลือ 0.74 ดอลลาร์ใน 1 ปี แต่จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น $2.16 ใน 5 ปี ทศวรรษต่อจากนี้ 1 DIA จะมีมูลค่า 13.71 เหรียญ

Wallet Investor คิดว่า DIA เป็นการลงทุนที่ไม่ดี พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงเหลือ $0.04 ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาปัจจุบัน นี่คือการสูญเสีย 95%

Does things like this not seem super sus?? 👀 $dia #dia #luna pic.twitter.com/G8StbzvNpo

— Arctic Fox (@Arctic_Fox19) May 18, 2022