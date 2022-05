Dogecoin (DOGE) ซึ่งเป็น meme crypto ที่ใหญ่ที่สุด ลดลงมากกว่า 15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากที่วาฬ Anon ย้าย DOGE 250 ล้าน DOGE โดยครึ่งหนึ่งเป็น Robinhood

ในขณะที่เขียน DOGE ซื้อขายที่ $0.07903 ลดลง 15.51% หลังจากปรับขึ้นจากระดับสูงสุดรายวันที่ 0.09932 ดอลลาร์

ตามทวีตของ @DogeWhaleAlert บัญชีที่ติดตามการโอน Dogecoin รายใหญ่ มีการทำธุรกรรมสองรายการในแต่ละครั้งเกิน 100 ล้าน นั่นคือ 110,614,220 และ 139,261,848 เหรียญ meme แต่ละรายการมีมูลค่า 8,497,274 ดอลลาร์และ 11,625,997 ดอลลาร์ตามลำดับ

ธุรกรรมครั้งที่สองจำนวน 139,261,848 Dogecoins ถูกโอนไปยัง Robinhood ซึ่งเป็นแอปซื้อขายยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana และเหรียญยอดนิยมอื่น ๆ

🐕🪙🐋🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

139,261,848 $DOGE ($11,625,997 USD) was transferred from an unknown wallet to a #Robinhood wallet.

Fee: 0.756 ($0.063 USD)

Tx: https://t.co/ADkdxMqG32#DogecoinWhaleAlert #WhaleAlert #Dogecoin #CryptoNews

— Ðogecoin Whale Alert (@DogeWhaleAlert) May 11, 2022