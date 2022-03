GMT Token เพิ่งเพิ่มวิธีใหม่ในการช่วยให้ผู้ที่ชื่นชอบ crypto ซื้อสินทรัพย์ดั้งเดิม นอกเหนือจากวิธีการเข้ารหัสลับเป็นการเข้ารหัสแล้ว GMT กำลังร่วมมือกับ Advcash เพื่อทำให้กระบวนการซื้อง่ายขึ้น

หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ GMT Token คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก GMT เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ GMT ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ GMT ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ GMT จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

GMT Token ถูกเรียกเก็บเงินเป็นโทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์จริงซึ่งนำรายได้ BTC รายวันมาสู่เจ้าของ GMT แต่ละรายการได้รับการสนับสนุนโดยพลังประมวลผลที่แท้จริง (TH/s) ผ่านโปรโตคอล SHA-256 โปรโตคอลทำงานบน Ethereum

ปัญหาเริ่มต้นคือ 100,000,000 โทเค็นบนแพลตฟอร์ม Ethereum blockchain ซึ่งได้รับการสนับสนุน 100,000 TH/s ดังนั้น 1 GMT = 0,001 TH/s

ทีมงานของ GMT นำเสนอความสามารถเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและดำเนินการปล่อยโทเค็น GMT เพิ่มเติม เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการทำให้จำนวนโทเค็นหมุนเวียนสูงถึง 10 พันล้าน GMT

หลังจากการปล่อยเพิ่มเติมแต่ละครั้ง ทีมงานจะเปิดใช้งานกลไกการเผาไหม้โทเค็นใหม่ 20-100% ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ GMT

พลังการประมวลผลที่ปล่อยออกมาจะถูกแจกจ่ายให้กับ GMT ทั้งหมดที่หมุนเวียน เพิ่มพลังการประมวลผลที่ให้โทเค็นและรายได้จากการขุด

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว เหรียญซื้อขายในราคา $0.24 ในขณะที่เขียน พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายโดยเฉลี่ย 0.31 ดอลลาร์ในปีนี้ สูงสุด 0.33 ดอลลาร์ ในปี 2023 จะมีมูลค่าอย่างน้อย $0.31 สามารถขึ้นไปถึง $0.40

ในปี 2024 ราคาขั้นต่ำคือ $0.29 และราคาสูงสุดที่คาดการณ์ไว้คือ $0.41 ในปี 2025 ราคาจะอยู่ในช่วง 0.41 ถึง 0.51 ดอลลาร์

GMT supply capacity

In the picture above, you can see how our token capacity has increased over the past three months.#gmt #gomining #token #burning #bitcoin pic.twitter.com/tl0CC3PCfK

— GMT Token (@GMT_Token) September 16, 2021