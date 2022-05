นี่คือสาเหตุที่ราคาของเหรียญ XDC Network (XDC) พุ่งขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในขณะที่ altcoins ส่วนใหญ่ราคากำลังลดลง แต่ราคาของเหรียญ XDC ก็ปรับตัวขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อวานราคาของเหรียญ XDC พุ่งขึ้นมากกว่า 13% ทำระดับสูงสุดรายวันที่ 0.06817 ดอลลาร์ ก่อนย้อนกลับมาที่ระดับราคาวันนี้ที่ 0.06077 ดอลลาร์ เหรียญได้เพิ่มขึ้นกว่า 7.8% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นกว่า 11.0% ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในบทความนี้ เราจะเน้นที่สาเหตุที่ราคาของ XDC Network เพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันคือโครงการล่าสุด (XDCNFT) ที่บริษัทเทคโนโลยี BlocksWorkz เปิดตัว

โปรเจ็กต์นี้เป็นตลาดซื้อขายโทเค็น Non-Fungible (NFT) ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนของ XinFin (เครือข่าย XRC20)

🚨XDCNFT Marketplace Is Now LIVE and Open! Congrats to #BlocksWorkz Team !!! $BLKZ is the native token. #XDCNFT is built on #XDC Network. The best alternative to #opensea #NFT Marketplace ⚡ – Use XDCPay App & pay with #BLKZ or $XDC coins at #xdcnft : https://t.co/uUYE2gopul

— euromandriver 🪙 Best Invest XDC (@BestInvest_XDC) April 28, 2022