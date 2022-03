ด้วยการยอมรับของตัวเอง Icon ระบบนิเวศของเกาหลีใต้ได้ทำมากขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่รัฐบาลเกี่ยวกับ crypto มากกว่าใคร วันนี้ ปรากฏว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Yoon Suk-yeol ที่ต้องการยกเลิกกฎระเบียบอุตสาหกรรม crypto ในเกาหลีใต้ ชนะการเลือกตั้ง

โทเค็น ICX ซึ่งเขาสนับสนุนจึงเพิ่มสูงขึ้น มันบุกเข้าไปใน 100 อันดับแรกและได้รับ 35% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับหนึ่งดอลลาร์ หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ ICX คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

โทเค็นของเครือข่าย ICON เป็นส่วนหนึ่งของบล็อคเชนชั้นหนึ่งที่มีภารกิจในการสร้างเครือข่ายบล็อคเชนที่ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งเชื่อมโยงชุมชนออนไลน์อิสระและองค์กรในโลกแห่งความเป็นจริง

ICON Network มุ่งเน้นที่การมอบประโยชน์ใช้สอยในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการเชื่อมต่อแบบไฮเปอร์คอนเนคชั่นผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่ราบรื่น

โดยการตรวจสอบธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจ ICON สามารถลดจำนวนตัวกลางและขจัดขอบเขตในการโต้ตอบข้ามพรมแดนได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานของข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์ การออกใบรับรองดิจิทัล การชำระเงินด้วยบล็อคเชน การเงินแบบกระจายศูนย์ โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ และกรณีการใช้งานเพิ่มเติม รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกตั้ง ออราเคิลที่กระจายอำนาจ และสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Cryptonewsz มีแนวโน้มที่ดีในโทเค็น โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างน้อย 4.52 ดอลลาร์ภายในปี 2567 อย่างไรก็ตาม GOV Capital ไม่เห็นด้วย พวกเขาคาดการณ์ว่าโทเค็นจะอยู่ที่ราคาปัจจุบันในปีหน้า

$ICX who holds and believes in it, do not sell coins in any case! Each of his accumulations ended in rapid growth. You just need to wait a bit, and the patient will be rewarded. #ICX pic.twitter.com/MJZSXesiNn

— Crypto Dream (@_Crypto_Dream) March 9, 2022