OMG ได้รับการจดทะเบียนในคู่ OMG/USDC บน Bitrue เมื่อวานนี้ ส่งผลให้โทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย OMG เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหรียญที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 99 ตามมูลค่าราคาตลาดซื้อขายอยู่ที่ 4.42 ดอลลาร์

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้นๆ นี้เพื่อค้นหาว่า OMG คืออะไร คุณควรซื้อมันหรือไม่ และแหล่งซื้อ OMG อันดับต้นๆ ในวันนี้

เนื่องจาก OMG เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ OMG ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ OMG ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ OMG จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

เครือข่าย OMG เดิมชื่อ OmiseGo เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลซึ่งสร้างขึ้นสำหรับ Ethereum blockchain

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโอนโทเค็น ETH และ ERC20 ได้เร็วและถูกกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมโดยตรงบนเครือข่าย Ethereum

เครือข่ายใช้โซลูชันการปรับขนาดแบบใหม่ที่เรียกว่า MoreViable Plasma ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม sidechain เพื่อจัดกลุ่มธุรกรรมนอกสายโซ่หลายรายการเป็นชุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกรรมเดียวบนเครือข่ายรากของ Ethereum

ตาม OMG Network เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะขยาย Ethereum เป็นพันธุรกรรมต่อวินาที (TPS) OMG ใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมในเครือข่าย

ไม่มีอะไรสามารถทดแทนการทำวิจัยของคุณเองได้ การตัดสินใจลงทุนใดๆ ที่คุณทำควรขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางการตลาดของคุณ ทัศนคติต่อความเสี่ยง และคุณลักษณะและการแพร่กระจายของพอร์ตโฟลิโอของคุณ พิจารณาด้วยว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหากสูญเสียเงิน

ตามการคาดการณ์ราคาแพลตฟอร์มของนักวิเคราะห์ OMG จะแตะระดับอย่างน้อย 5.37 ดอลลาร์ในปีนี้ สามารถขึ้นไปถึง $6.30 ด้วยราคาซื้อขายเฉลี่ย 5.53 ดอลลาร์ ในปี 2023 1 OMG จะมีมูลค่าอย่างน้อย $7.60

สูงสุดที่สามารถไปได้ในปีหน้าคือ $9.16 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.88 ดอลลาร์ตลอดทั้งปี ในปี 2024 ระดับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 11.17 ดอลลาร์ OMG สามารถขึ้นไปถึง 13.18 เหรียญในสองปี

Can #OMG (#omgUSDT) really print 600%+?

It can happen… If it does it can take several months.https://t.co/rlKbYUe65h#Altcoins #cryptocurrency #cryptotrading #crypto #USDT #TETHER #BTC

— Alan Santana (@ascryptotrades) March 3, 2022