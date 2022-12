สูญเสีย 100 BTC จากการแลกเปลี่ยนที่หลอกลวง QuadrigaCX เคลื่อนไหวอย่างกระทันหัน

ประเด็นที่สำคัญ

QuadrigaCX ยื่นฟ้องล้มละลายในปี 2019 หลังจาก Gerald Cotten ซีอีโอของบริษัทเสียชีวิตอย่างลึกลับและกะทันหัน

Cotten ถูกอ้างว่าเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินเย็นที่มีเงินได้

ภายหลังมีการเปิดเผยว่า Cotten หลอกลวงลูกค้าโดยใช้ QuadrigaCX เป็นโครงการ Ponzi

กว่า 100 BTC ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินอย่างผิดพลาดในปี 2019 หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย โดยผู้ดูแลการล้มละลาย EY ระบุว่าเงินหายไปแล้วเนื่องจากไม่มีใครเข้าถึงได้

สุดสัปดาห์นี้กระเป๋าเงินตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยการโอนเงินไปยังบริการผสม crypto

กระเป๋าเงิน bitcoin ที่กำลังหลับอยู่ในการแลกเปลี่ยนที่ถกเถียงกัน (ไม่ ไม่ใช่อันนั้น) QuadrigaCX ตื่นขึ้นมาในสุดสัปดาห์นี้ กว่า 100 bitcoins ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนที่เลิกใช้แล้วย้ายออกจาก กระเป๋าเงิน เย็น ซึ่งจนถึงขณะนี้คิดว่าเป็นกระเป๋าเงินที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้

QuadrigaCX สำหรับใครก็ตามที่ไม่คุ้นเคยคือการแลกเปลี่ยนที่ก่อตั้งโดย Gerald Cotten และหัวข้อของละคร Netflix ที่น่ารักเรื่อง “Trust No One: The Hunt for the Crypto King” เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนกระแสหลักในยุคแรก ๆ โดยจัดการปริมาณ Bitcoin ของแคนาดาได้มากกว่า 80% ณ จุดหนึ่ง สิ่งเดียวคือมันเป็นการหลอกลวงทั้งหมด

เกิดอะไรขึ้น QuadrigaCX

มันฟ้องล้มละลายในปี 2562 โดยมีลูกค้าติดค้างอยู่เกือบ 200 ล้านดอลลาร์ ต่อมามีการเปิดเผยว่าเป็นโครงการ Ponzi โดย Cotten เปิดบัญชีภายใต้นามแฝงและให้เครดิตตัวเองด้วยยอดคงเหลือที่สมมติขึ้น ซึ่งจากนั้นเขาก็ซื้อขายกับลูกค้าที่ไม่สงสัย เขาใช้ชีวิตแบบทวีคูณตลอดเวลา และข้อแลกเปลี่ยนก็เป็นเพียงส่วนหน้าสำหรับโครงการ Ponzi ที่ล้าสมัย

Ernest and Young (EY) บริษัทใหญ่สี่แห่งเป็นผู้ดูแลการล้มละลายและให้อุบายเพิ่มเติมเมื่อรายงานว่าบริษัทส่ง 100 bitcoins ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

“เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019 Quadriga ได้โอน 103 bitcoins โดยไม่ได้ตั้งใจ…ไปยัง Quadriga cold wallets ซึ่งบริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ Monitor กำลังทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อดึงข้อมูล cryptocurrency นี้จาก cold wallets ต่าง ๆ ถ้าเป็นไปได้”

CEO เสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับ

แน่นอนว่าเหตุผลที่กระเป๋าเงินใบนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้นั้นเป็นเพราะ CEO Cotten เสียชีวิตในสถานการณ์ลึกลับขณะเดินทาง ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดนับล้าน เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนเดียวที่มีกุญแจไปยังกระเป๋าเงินออฟไลน์ที่มีคริปโต ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงกล่าวหาว่าเขาแกล้งทำเป็นตาย

สุดสัปดาห์นี้ กระเป๋าเงินเย็นที่ได้รับ 100 BTC ในปี 2019 ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง มันส่ง 36 BTC จาก กระเป๋าเงินนี้ และ 33 BTC จาก กระเป๋าเงินนี้ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดสองรายการ แต่มากกว่าจำนวนเงิน ปลายทางนั้นน่าสนใจ – เหรียญถูกส่งไปยังบริการผสม Wasabi ซึ่งเป็นบริการผสม crypto ซึ่งทำหน้าที่สร้างความสับสนให้กับแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน crypto

มันหมายความว่าอะไร?

Gerald Cotten ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีหรือไม่ และขุดเงินออม bitcoin ของเขา?

Magdalena Gronowska ผู้ตรวจสอบการล้มละลายและสมาชิกของคณะกรรมการเจ้าหนี้ของ Quadriga กล่าวว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายโดย EY และรายงานก่อนหน้านี้โดย EY กล่าวว่า Cotten เป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินได้

บอกตามตรงไม่มีใครรู้ นี่เป็นเพียงความลึกลับอีกชั้นหนึ่งของเรื่องราวที่แปลกประหลาด สับสน และคลุมเครือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งเดียวที่เรารู้อย่างแน่นอนก็คือ Gerald Cotten เป็นนักต้มตุ๋นและ QuadrigaCX เป็นนักต้มตุ๋น และตอนนี้เหรียญที่คาดว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่ควบคุมได้ซึ่งถือว่าสูญหายไป ดังนั้นเมื่อพิจารณาว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว กำลังเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ดังนั้น Cotten ยังมีชีวิตอยู่หรือมีคนอื่นเข้าถึงกระเป๋าเงินเหล่านั้นได้ แต่ถ้านักแสดงถูกต้องตามกฎหมาย ให้ฉันถามคุณว่าทำไมพวกเขาถึงส่งเงินไปยังบริการผสม