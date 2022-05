Mark Zuckerberg ยืนยันการเปิดตัวฟีเจอร์ NFT สำหรับ Instagram และ Facebook

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta (Facebook) กล่าวผ่านโพสต์ว่าฟีเจอร์ Non-Fungible Tokens (NFTs) จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Facebook และ Instagram ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ครีเอเตอร์และนักสะสมสามารถแสดง NFT ที่ตนเลือกในบัญชีและโปรไฟล์ได้ คุณลักษณะนี้จะตัดผ่านผู้ใช้ Instagram และ Facebook

ตามรายงาน วิศวกรจาก Meta จะทำการทดสอบภายในของฟีเจอร์ NFT ซึ่งจะเริ่มในสัปดาห์นี้

META: STARTING THIS WEEK WILL BEGIN TESTING DIGITAL COLLECTIBLES ON INSTAGRAM

